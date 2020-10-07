HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Estergon Kalesi'ndeki restoranda korkutan yangını

Estergon Kalesi'ndeki restoranda korkutan yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 07:34 | Son Güncelleme

Ankara'da, Estergon Kalesi'nde bulunan restoranda çıkan yangın panik yarattı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Estergon Kalesi'ndeki restoranda korkutan yangını

Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Estergon Kalesi'ndeki restoranda saat 01.00 sularında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, iş yerindeki eşyaların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, Keçiören'in birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran kullanılamaz hale geldi. Estergon Kalesi'nde de hasar oluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yangın yerine gelerek incelemede bulundu. Tesadüf eseri bölgeden geçtiklerini ve saat 01.45 sıralarında dumanları görerek itfaiyeye haber verdiklerini söyleyen Altınok, "Tabi burada kumaşlar, keçe, naylon, sünger, koltuklar derken yangın çok hızlı şekilde alevlendi. Allah'tan buraya gelmedi. Çok fazla alevlenmiş olsaydı buraya da sirayet ederdi" açıklamasında bulundu.

Öte yandan yangını görüntüleyen bir gazeteci, yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen gazeteciye sağlık çalışanları müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
İstanbul'da terör operasyonu! İstanbul'da terör operasyonu!
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Diğer Haberler
Kağıthane’de silahlı saldırı! Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobille gelip dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da terör operasyonu! ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
O maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında doktor, öğretmen, hemşire ve polisler var
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
BAE destekli GGK’ya bağlı güçler Türk Kızılay ekibini gözaltına aldı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan AİHM’e sert tepki
Türkiye'den AİHM'nin skandal kararına çok sert tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.