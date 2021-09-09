Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Estetik ameliyat bağımlısı kadının tüm hayatı değişti! 36 bin dolar harcadı, kalçasının üzerine dahi oturamıyor

Estetik ameliyat bağımlısı kadının tüm hayatı değişti! 36 bin dolar harcadı, kalçasının üzerine dahi oturamıyor

09.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarında Kazumi Squirts ismini kullanan kadın, çocukluğundan beri yaşadığı öz güven sorunlarını çözebilmek için çareyi bir dizi estetik ameliyat yaptırmakta buldu. Vücut hatlarını ve bedenini beğenmediğini söyleyen Kazumi Squirts, defalarca kez bıçak altın yattı ve toplamda 36 bin dolar harcadı.

Estetik ameliyat bağımlısı kadının tüm hayatı değişti! 36 bin dolar harcadı, kalçasının üzerine dahi oturamıyor

Florida’da yaşayan 24 yaşındaki Kazumi Squirts isimli kadın, Instagram’da modellik yaparak geçimini sağlıyor. Çocukluğundan beri ünlü kadınların vücut tipine ve güzelliğine hayran olduğunu dile getiren Squirts, hayalini kurduğu mükemmel vücuda sahip olmak için çeşitli egzersizler, türlü diyetler denedi. İstediği sonucu almadığında ise estetik ameliyatlar için para biriktirmeye başladı.

“KAZA GEÇİRMİŞ GİBİYDİM”

1

2020 yılının Eylül ayından itibaren estetik operasyonlar için ameliyat masasına yatan Squirts, sırasıyla ya aldırma, meme büyütme ve pop aldırma işlemlerini yaptırdı. Bu işlemler için toplamda 36 bin dolar ödedi. Ameliyatların sonrasında Squirts, “Hayatımda en çok para harcadığım gündü. Sanki araba kazası geçirmiş gibi hissettim ama hiç pişman değilim” dedi.

Popo kaldırma ameliyatından beri kalçasının üzerine oturamadığını ifade eden Squirts, “Ameliyat olduğumdan beri popomun üzerine oturmuyorum. Her şeyi ayakta yapıyorum. Tuvaletimi bile ayakta yapmayı öğrendim. Nereye gidersem gideyim yanımda özel yastığımı götüyorum” ifadelerini kullandı.

“PARA KAZANMAMA YARDIMCI OLUYOR”

Kalçasına enjekte edilen yağların oluşabilecek baskılar nedeniyle dağılmasından korktuğu için üzerine oturmadığını söyleyen Squirts, bir sene daha bu şekilde yaşamaya devam edecek.

Yaşadığı zorluklara rağmen ameliyatlarından pişmanlık duymadığını dile getiren Squirts, yeni görüntüsünü açtığı OnlyFans sayfasında daha çok para kazanmasına yardımcı olduğunu da vurguladı.

Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildiEstetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine yemek pişirmek için işinden istifa etti! Açıklaması herkesi şaşırttıEşine yemek pişirmek için işinden istifa etti! Açıklaması herkesi şaşırttı
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Yeni kitabı için araştırıyor! “110 saatten fazla seks...”Yeni kitabı için araştırıyor! “110 saatten fazla seks...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Takipçilerinden ilginç istek! “Gaz çıkartan videolar...”

Takipçilerinden ilginç istek! “Gaz çıkartan videolar...”

Oğlunun diş teli tedavisi içindi! Binlerce dolar kazanıyor

Oğlunun diş teli tedavisi içindi! Binlerce dolar kazanıyor

Yeni kitabı için araştırıyor! “110 saatten fazla seks...”

Yeni kitabı için araştırıyor! “110 saatten fazla seks...”

Doktorlar yaşamaz demişti! Mucizenin adı oldular

Doktorlar yaşamaz demişti! Mucizenin adı oldular

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Tüylerini almayı reddediyor! Güzellik kalıplarına meydan okudu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Gaz çıkartarak ayda 25 bin dolar kazanıyor

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.