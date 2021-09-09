Estetik ameliyat bağımlısı kadının tüm hayatı değişti! 36 bin dolar harcadı, kalçasının üzerine dahi oturamıyor

Florida’da yaşayan 24 yaşındaki Kazumi Squirts isimli kadın, Instagram’da modellik yaparak geçimini sağlıyor. Çocukluğundan beri ünlü kadınların vücut tipine ve güzelliğine hayran olduğunu dile getiren Squirts, hayalini kurduğu mükemmel vücuda sahip olmak için çeşitli egzersizler, türlü diyetler denedi. İstediği sonucu almadığında ise estetik ameliyatlar için para biriktirmeye başladı.

“KAZA GEÇİRMİŞ GİBİYDİM”

2020 yılının Eylül ayından itibaren estetik operasyonlar için ameliyat masasına yatan Squirts, sırasıyla ya aldırma, meme büyütme ve pop aldırma işlemlerini yaptırdı. Bu işlemler için toplamda 36 bin dolar ödedi. Ameliyatların sonrasında Squirts, “Hayatımda en çok para harcadığım gündü. Sanki araba kazası geçirmiş gibi hissettim ama hiç pişman değilim” dedi.

Popo kaldırma ameliyatından beri kalçasının üzerine oturamadığını ifade eden Squirts, “Ameliyat olduğumdan beri popomun üzerine oturmuyorum. Her şeyi ayakta yapıyorum. Tuvaletimi bile ayakta yapmayı öğrendim. Nereye gidersem gideyim yanımda özel yastığımı götüyorum” ifadelerini kullandı.

“PARA KAZANMAMA YARDIMCI OLUYOR”

Kalçasına enjekte edilen yağların oluşabilecek baskılar nedeniyle dağılmasından korktuğu için üzerine oturmadığını söyleyen Squirts, bir sene daha bu şekilde yaşamaya devam edecek.

Yaşadığı zorluklara rağmen ameliyatlarından pişmanlık duymadığını dile getiren Squirts, yeni görüntüsünü açtığı OnlyFans sayfasında daha çok para kazanmasına yardımcı olduğunu da vurguladı.



