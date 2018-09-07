Estetik ameliyat olan kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'de özel bir hastanede göbekten yağ aldırma ve karın gerdirme operasyonu geçiren kadın ameliyatından bir gün sonra hayatını kaybetti.
İddiaya göre, estetik olmak için İzmir'e gelen iki çocuk annesi Meral Kurtulan (43), 30 Ağustosta Balçova ilçesindeki özel bir hastanede halk arasında göbekten yağ aldırma ve karın germe olarak bilinen "liposuction" ameliyatı oldu. Meral Kurtulan, ameliyattan bir gün sonra taburcu edildiği sırada aniden fenalaştı. Çağırılan ambulansla başka bir hastaneye kaldırılan genç kadının kalbi yolda durdu. Kurtulan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yakınlarınca hastaneden alınan Kurtulan'ın cenazesi memleketinde toprağa verildi.
- Soruşturma başlatıldı
Kurtulan'ın ölümüne ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlattı.
İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu takip ettiklerini belirterek "Hasta taburcu olacağı sırada fenalaştığı, geçirdiği bir komplikasyon sonucu yaşamını yitirdiğini düşünüyoruz. Ekiplerimizi hemen gerekli incelemeleri yapmaları için görevlendirdim. Konuyu takip ediyoruz." dedi.
Bu arada hastane yetkilileri, yaptıkları açıklamada, operasyonun tüm tıbbi şartlar yerine getirilerek yapıldığını, taburcu olmaya hazırlanan hastanın emboli (kan pıhtısının başka bir damarda tıkanmaya neden olması) nedeniyle olduğunu öne sürdü.
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