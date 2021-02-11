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Estetik ameliyat olan kadın uyandığında dehşete düştü

11.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Estetik ameliyat olan kadın uyandığında dehşete düştü

Rusya’da bir kadın geçirdiği estetik ameliyat sonrası kendisine sorulmadan 2 litre yağ takviyesiyle kendisine Kim Kardashian estetiği yapıldığını görerek dehşete düştü.

45 yaşındaki Lyubov Laufer, genç görünümü korumak için birkaç kez ufak estetik müdahaleler yaptırmıştı. Bu müdahaleler arasında karnından alınıp göğsüne yerleştirilen ve eğer çıkarılırsa iyileşmenin mümkün olduğu göğüs implantı da dahil.

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Laufer bugüne dek yaptırdığı ameliyatlara ek olarak küçük bir miktar yağın kalçasına yerleştirilmesini istediğine karar verdi; ancak uyandığında gördüğü şeye hazırlıklı değildi.

"NE KADAR ACIDIĞINI TARİF EDEMEM"

Klinik psikolog olan Laufer daha önce de ameliyat olduğu bir cerrahı ziyaret etti; ancak prosedürün başka bir cerrahla uygulanacağı kendisine söylendi.

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Laufer endişelendiğini söylese de, bir sorun çıkmayacağına dair ikna oldu ve işleme devam etme kararı aldı. Üç çocuk annesi Moskovalı kadın yaşadıklarını “Kurmanbaev ile konuştum ve vücudumun sorunlu yerlerini anlattım. Eğer sorun olmayacağından eminse kalçama da ufak miktarda yağ eklemesini istedim. Uyandığımda kalçama 2 litre yağ enjekte edildiğini gördüm. Ne kadar acıdığını tarif edemem. Oksjijen maskesiyle yoğun bakıma alındım. Doktor gelip nasıl olduğumu öğrenmeye zahmet bile etmedi. Ertesi gün taburcu oldum. Şimdi tüm cildim sarkıyor” sözleriyle anlattı.

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KLİNİK SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Klinik ise yanlış yapılan bir şey olmadığını söylerken, Laufer’i daha fazla şikayet etmemesi için tehdit ediyor. Dava açan Laufer ise vücudunun tekrar düzelmesi için para arıyor. Düzeltme işlemleri için yerel bir cerrahla temas halinde olduğunu söyleyen Laufer böylesi operasyonların uzmanlık olmaksızın yapılmaması gerektiğini söyledi. Laufer’in vücudundaki hasarların düzelmesi için en az iki operasyon geçirmesi gerektiği belirtildi.

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