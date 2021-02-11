Estetik ameliyat olan kadın uyandığında dehşete düştü

45 yaşındaki Lyubov Laufer, genç görünümü korumak için birkaç kez ufak estetik müdahaleler yaptırmıştı. Bu müdahaleler arasında karnından alınıp göğsüne yerleştirilen ve eğer çıkarılırsa iyileşmenin mümkün olduğu göğüs implantı da dahil.

Laufer bugüne dek yaptırdığı ameliyatlara ek olarak küçük bir miktar yağın kalçasına yerleştirilmesini istediğine karar verdi; ancak uyandığında gördüğü şeye hazırlıklı değildi.

"NE KADAR ACIDIĞINI TARİF EDEMEM"

Klinik psikolog olan Laufer daha önce de ameliyat olduğu bir cerrahı ziyaret etti; ancak prosedürün başka bir cerrahla uygulanacağı kendisine söylendi.

Laufer endişelendiğini söylese de, bir sorun çıkmayacağına dair ikna oldu ve işleme devam etme kararı aldı. Üç çocuk annesi Moskovalı kadın yaşadıklarını “Kurmanbaev ile konuştum ve vücudumun sorunlu yerlerini anlattım. Eğer sorun olmayacağından eminse kalçama da ufak miktarda yağ eklemesini istedim. Uyandığımda kalçama 2 litre yağ enjekte edildiğini gördüm. Ne kadar acıdığını tarif edemem. Oksjijen maskesiyle yoğun bakıma alındım. Doktor gelip nasıl olduğumu öğrenmeye zahmet bile etmedi. Ertesi gün taburcu oldum. Şimdi tüm cildim sarkıyor” sözleriyle anlattı.