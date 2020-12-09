Estetik ameliyat oldu, hayatı kabusa döndü!

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Leyla Demir, burun estetiği operasyonu için yaptığı araştırma sonrası Güneşli'deki bir klinik ile görüştü. Demir’in iddiasına göre 7 bin 500 TL para ödeyerek klinikte burun estetiği ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından bandajların çıkarılmasıyla gördüğü manzara karşısında şok oldu. Burnunda yamukluk olması üzerine Leyla Demir depresyona girdi. Vücudunda yaralar çıkan Demir, kliniğe dava açmak için hazırlanıyor.

'DOĞAL OLMASINI İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

Burun estetiği ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını söyleyen Demir, “Ufakken bir kaza geçirdim. Burnumda kırık vardı. Ameliyat olmam gerekiyordu. Nefes alamıyordum. Çok küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış. Aylardır çalışamıyorum. Vücudumun yüzde 90’ı ürtikerden dolayı enfeksiyon olmuş. Ben çok mağdurum. Birilerinin yardımcı olmasını istiyorum” ifadelerini kulandı.

'BEN BİR DAHA AMELİYAT OLAMAM'

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Özel hastanenin yaşanan duruma verdiği tepkiyi anlatan Demir, “Olmadığını söylediler. Tekrardan ameliyat yapmak istediler. Ben güvenimi orada yitirdim. Ben bir daha ameliyat olamam. Ücretimi talep ettim. Kendileri ilk önce ücret iadesine yanaşmadılar. Sonradan ben rahatsızlık geçirdikten sonra ücret iade etmek istediklerini söylediler ama artık mağdurum” diye konuştu.