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Estetik ameliyat oldu, hayatı kabusa döndü!

09.12.2020 10:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki özel bir klinikte burun estetiği ameliyatı yaptıran 35 yaşındaki Leyla Demir'in hayatı kabusa döndü. Ameliyattan sonra burnunda yamukluk olduğunu fark eden kadının, yaşadığı stres sonrası vücudunda yaralar çıktı.

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Leyla Demir, burun estetiği operasyonu için yaptığı araştırma sonrası Güneşli'deki bir klinik ile görüştü. Demir’in iddiasına göre 7 bin 500 TL para ödeyerek klinikte burun estetiği ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından bandajların çıkarılmasıyla gördüğü manzara karşısında şok oldu. Burnunda yamukluk olması üzerine Leyla Demir depresyona girdi. Vücudunda yaralar çıkan Demir, kliniğe dava açmak için hazırlanıyor.

'DOĞAL OLMASINI İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

Burun estetiği ameliyatını küçük yaşta geçirdiği bir kazadan dolayı yaptırdığını söyleyen Demir, “Ufakken bir kaza geçirdim. Burnumda kırık vardı. Ameliyat olmam gerekiyordu. Nefes alamıyordum. Çok küçük bir şey istemediğimi, en azından doğal olmasını istediğimi söyledim. Beyefendi düzelteyim derken sol tarafına doğru yamuk yapmış. Aylardır çalışamıyorum. Vücudumun yüzde 90’ı ürtikerden dolayı enfeksiyon olmuş. Ben çok mağdurum. Birilerinin yardımcı olmasını istiyorum” ifadelerini kulandı.

'BEN BİR DAHA AMELİYAT OLAMAM'

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Özel hastanenin yaşanan duruma verdiği tepkiyi anlatan Demir, “Olmadığını söylediler. Tekrardan ameliyat yapmak istediler. Ben güvenimi orada yitirdim. Ben bir daha ameliyat olamam. Ücretimi talep ettim. Kendileri ilk önce ücret iadesine yanaşmadılar. Sonradan ben rahatsızlık geçirdikten sonra ücret iade etmek istediklerini söylediler ama artık mağdurum” diye konuştu.

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'2 KERE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİM'

Psikolojik sorunlar yaşadığı için kendine zarar verdiğini söyleyen Demir, “Kendime zarar verdim. 2 kere intihara teşebbüs ettim. Psikolojik olarak çok rahatsız oluyorum. Ufak çocuğum bana baktığında, ‘Anne senin burnun yamuk’ dediği zaman benim psikolojim bozuluyor. Bir daha intihar etmek istemiyorum. 3 tane çocuğum var. Bu yüzden birilerinin bana yardımcı olmasını istiyorum” dedi.

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'MADDİ VE MANEVİ DAVA AÇACAĞIM'

Maddi ve manevi zararda olduğunu belirten Demir, “Ben o parayı almak için borca girdim. Hala daha borcunu ödemedim. Ben kendilerine yeterince yaklaştım. Uzlaşmak istediğimi söyledim. Ben bu saatten sonra onlarla uzlaşmak istemiyorum. Mağdurum. Mecburiyetten maddi ve manevi dava açacağım. Ben zararım çoktur” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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