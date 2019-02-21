Estetik ameliyat sonrası genç kızın hayatını kaybetmesi

Hastanın ameliyatın ardından çok iyi durumda olduğunu ifade eden M.S.A, Sönmez'in bir gün sonra eve gitmek istediğini ancak kendisinin kalması için ısrar ettiğini ileri sürdü.

"Nöroloji uzmanının hastanın psikolojik olarak tepki verdiğini tespit etmesiyle ilaca başlandı. Hapın hasta tarafından içildiğine hemşireler şahit olmuştur. Bu tür ameliyatlarda ameliyatın hemen ardından az miktarda olağan bir kanama vardı. Biz de mevcut tamponu çıkartıp yenisini taktık, hastanın kanaması iki gün içinde hiç artmadı. Hastanın diş telleri vardı, diş tellerinin bulunması ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimali olduğunu düşünmeye başladık. Ben bu hastanın vefat etmesi nedeniyle çok üzgünüm."

Leyla Sönmez, özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmiş, 3 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

