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Estetik ameliyat sonrası genç kızın hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olan 23 yaşındaki Leyla Sönmez'in yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor - Ameliyatı gerçekleştiren doktorun savcılık ifadesine ulaşıldı

Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik operasyon geçiren 23 yaşındaki Leyla Sönmez'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine alındığı yoğun bakımda, ameliyattan 5 gün sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili, operasyonu gerçekleştiren doktorun savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Burundaki şekil bozukluğunu gidermek ve daha rahat nefes alabilmek için 29 Ocak'ta özel bir hastanede burnundan ameliyat olduktan sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Leyla Sönmez'in, sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yoğun bakım bölümünde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan özel hastanede ameliyatı gerçekleştiren plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı M.S.A, ameliyat öncesi hastaya tüm testlerin yapıldığını söyledi.

Hastanın ameliyatın ardından çok iyi durumda olduğunu ifade eden M.S.A, Sönmez'in bir gün sonra eve gitmek istediğini ancak kendisinin kalması için ısrar ettiğini ileri sürdü.

Ameliyattan 40 saat sonra hastanın alınan kan testlerini incelediklerini, durumunun kritiklik arz edebileceği düşüncesiyle yoğun bakımda takip edilmesini uygun bulduklarını aktaran M.S.A, ifadesinde şunları söyledi:

"Nöroloji uzmanının hastanın psikolojik olarak tepki verdiğini tespit etmesiyle ilaca başlandı. Hapın hasta tarafından içildiğine hemşireler şahit olmuştur. Bu tür ameliyatlarda ameliyatın hemen ardından az miktarda olağan bir kanama vardı. Biz de mevcut tamponu çıkartıp yenisini taktık, hastanın kanaması iki gün içinde hiç artmadı. Hastanın diş telleri vardı, diş tellerinin bulunması ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimali olduğunu düşünmeye başladık. Ben bu hastanın vefat etmesi nedeniyle çok üzgünüm."

Leyla Sönmez, özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olduktan sonra durumunun ağırlaşması üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmiş, 3 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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