Estetik ameliyat sonrası ne yemeli?

Estetik operasyonlar sonrasında doku toparlanmasına yardımcı 5 besini Estetik International Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu yazdı.

DÜZENLİ OLARAK AVOKADO TÜKETİN



İçeriğinde barındırdığı keratinoid, lutein gibi antioksidanlar ile hücre bütünlüğünün korunmasına ve yeniden yapılandırılmasına yardımcıdır. Bununla birlikte iyonize potasyum ve folat içeği de vücudun alkaliye geçişini hızlandırır ve vücudu tazeler. Bu sayede doku toparlanmasına yardımcı olur. Operasyon sonrası kahvaltıda veya salatalara ilave ederek her gün ½ adet avokado tüketmeyi ihmal etmeyin.

LİMON VE LİMON SUYUNDAN VAZGEÇMEYİN



Vücudun alkali dengesine katkı sağlarken asidik yükünü azaltır ve aynı zamanda içerdiği C vitamini ile kolajen yapıyı destekleyerek sıkılaşmayı sağlar. Salatalarda ve çorbalarda düzenli tüketmeye çalışın.

ISPANAK



Lutein adlı bileşenİ en çok barındıran gıdalardan biri de ıspanak. Lutein adlı bileşen yüksek antioksidan kapasitesi ile birlikte kan dolaşımını hızlandırıcı ve doku toparlanmasına yardımcı özelliğe sahip. Mümkün olduğunca ısıl ve bıçakla ince ince doğrama işlemine maruz kalmadığında vücut luteinden daha fazla yararlanıyor. Bu nedenle salatalarda çiğ olarak tercih edilmesi veya smoothielerde çiğ olarak kullanılması en çok önerilen formu.