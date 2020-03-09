HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Estetik ameliyatı sonrası komplikasyonlar nasıl düzeltilir?

Estetik ameliyatı sonrası komplikasyonlar nasıl düzeltilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2020 13:54 | Son Güncelleme

Estetik kadar estetikte yaşanan mağduriyetler de günümüzde sıklıkla konuşulmaya başlandı. Hiçbir cerrahın hastalarına isteyerek zarar vermeyi düşünmeyeceğinin altını çizen Op. Dr. Oygar Aytekin, estetik yaptırmayı düşünenlere bazı tavsiyeler verdi. Aytekin, estetik uygulamalar sonrasında yaşanan olumsuzlukların mağduriyet değil, komplikasyon olduğuna dikkat çekerek, panik yapmadan, yaşanan komplikasyonların nasıl düzeltileceğine odaklanılması gerektiğini anlattı.

Estetik ameliyatı sonrası komplikasyonlar nasıl düzeltilir?

Günümüzde estetik yaptırmak kadar estetik mağduriyeti de sıkça konuşulmaya başlandı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, estetik yaptırmaya karar vermeden önce bu mağduriyetleri yaşamamak için, kişilerin öncelikle ne istediklerine iyi karar vermeleri ve bundan sonrasında neye ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçlarının en makul şekilde nasıl karşılanabileceğini, söz konusu yöntemlerin ne gibi etkileri olup ne gibi sonuçlar beklenemeyeceğini kendilerine anlatan, kendilerini dinleyen plastik ve estetik cerrahi uzmanları ile görüşmeleri gerektiğini söyledi.

HİÇBİR CERRAHIN SİZİ MAĞDUR ETME AMACI OLAMAZ

Estetik yaptırmayı düşünen kişilerin, plastik ve estetik cerrahi uzmanlarını anladığı noktada artık mağdur olmalarının söz konusu olmadığını ifade eden Op. Dr. Oygar Aytekin, “Çünkü hiçbir cerrah, onlarca yıllık eğitimi, sizi ‘mağdur etmek’ amacıyla almamıştır. Nitekim ‘mağdur’ kavramı, gerek ceza hukuku kapsamında, gerekse TDK’nın tanımında ‘menfaati hukuka aykırı şekilde ihlal edilen birey’ olarak ifade edilmektedir ve hiçbir cerrahın böyle bir amacı yoktur ve olamaz.” diye konuştu.
“Estetikte mağduriyetten değil komplikasyondan bahsedebiliriz.” şeklinde konuşan Aytekin, “Cerrahınız, size tıbbın en son bilgi ve yöntemlerine uygun olarak bir uygulama yapmıştır ve bunun sonucunda istenmeyen bir etki ile karşılaşılmıştır. Bu, bir dolgu uygulaması sonrasında gelişen bir enfeksiyon olabileceği gibi, burun ameliyatından sonra burnun yamuk durmasına kadar çok çeşitli durumlardan biri olabilir.” açıklamasında bulundu.

ESTETİK ÖNCESİ CERRAH VE KURUMLA İLGİLİ GEREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPILMALI

Komplikasyonların genel olarak tedavisi olduğuna dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, “Fakat bir kişi, sebebi ne olursa olsun, yeteneği ve yeterliliği olmayan kişi ve kuruluşlara, uygun olmayan ortam ve şartlarda, ne olduğu belirli olmayan ürünlerle işlem ve uygulama yaptırdığında ‘mağdur olmayı’ göze almış demektir. Hatta bu mağduriyet hikayesinde, kendisinde de bir suçluluk payı vardır.” dedi.

Dışarıdan çok iddialı görünen kişi ve kuruluşlara yönelmenin insanları asla komplikasyonlardan koruyamayacağının altını çizen Oygar Aytekin, “Hiçbir cerrah, doktor veya insan, size hiçbir şeyin garantisini veremez. Doğru bilgi sahibi olduğunuza emin olduktan sonra dikkat etmeniz gereken şey, tıbbi açıdan kabul edilebilir bir ortam içerisinde olup olmadığınızdır. Cerrahınıza güveneceksiniz ve olumlu düşüneceksiniz.” diye konuştu.

Mağduriyetin eğer bir kandırılma yaşandıysa olabileceğini, ancak bunun giderilmesinin kendi uzmanlık alanının dışında olduğunu ifade eden Op. Dr. Oygar Aytekin, “Komplikasyonlardan söz ediyorsak, bunların giderilmesi için söz konusu komplikasyona sebep olan uygulamanın cinsine veya komplikasyonun kendi özelliklerine bağlı olarak değişik yöntemler uygulanabilir. Bazı ameliyatlara bağlı komplikasyonlarda ameliyatsız yöntemler iyileşme sağlayabileceği gibi, bazı ameliyatsız işlemlerden sonra ise düzeltme için ameliyat gerekebilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Estetik mağduriyetlerinde hastaların ilk anda yapacaklarının bir plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanına görünmek olacağını belirten Aytekin, “Geri dönüşü olmayan mağduriyetler ve komplikasyonlar vardır. Öte yandan komplikasyon oranları ise oldukça azdır. Ancak mağduriyet oranları hakkında tam doğru bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü muhtemelen mağdur edilenlerin çok büyük bir kısmı aslında mağdur edildiklerinin farkında dahi değildirler.” diye konuştu.

Op. Dr. Oygar Aytekin sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın en iyi cerrahının dahi komplikasyonu vardır, komplikasyonu olmayan cerrah yoktur. Bir komplikasyon yaşandığında bunun bir ‘hata’ sebebiyle mi olduğu yoksa her şey ‘doğru’ yapıldığı halde mi geliştiğinin kararını vermek bir uzman için bile her zaman kolay olmayabilir. Bununla ilgili olarak şunu bilmekte fayda var; bir insana zarar vermeyi kimse istemez.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Geç kalınırsa sonuçları da büyüyor! Sakın ertelemeyinGeç kalınırsa sonuçları da büyüyor! Sakın ertelemeyin
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
estetik Komplikasyon sağlık

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Kanal D'den sevilen dizi için flaş karar!

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması! Haritayı paylaştı

Petrolde tarihi düşüş

Petrolde tarihi düşüş

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İdrar kaçırma nedeni nedir? Altında hayati bir risk gizli olabilir

Çoğu kişi saklıyor ama... Uzmanlar uyarıyor: Hayati olabilir!

İleri yaş gebelikte 6 önleme dikkat!

35 yaş ve üzeri gebelikte bu uyarılara dikkat!

Tekrarlayan omuz çıkığı tedavisi nasıl olur? Bu hastalık gençleri tehdit ediyor

Bu hastalık gençleri tehdit ediyor

Damar genişlemesi hayatını kararttı! İki elinin farkını gören hayrete düşüyor

İki elinin farkını görenler hayrete düşüyor

Ağrı ve kesi olmadan prostat büyümesi tedavisi mümkün mü?

Geç kalınırsa sonuçları da büyüyor! Sakın ertelemeyin

Glokom yani göz tansiyonu belirtileri nelerdir? Biri bile görülüyorsa...

Son aşamaya kadar belirti vermiyor! Bunlardan biri bile varsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.