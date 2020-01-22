Estetik ameliyatı sonrası ölen genç kızla ilgili Adli Tıp raporu savcılığa ulaştı

İhtisas kurulunun 21 sayfalık raporunda, genç kızın annesi Fener Sönmez, burun ameliyatını gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. M.S.A, ameliyata katılan doktorların ve sağlık görevlilerinin ifadelerine, hastanelerin tıbbi belgelerine ve ameliyat raporuna yer verildi.

NEŞET KARADAĞ - Adana'da özel bir hastanede burnundan estetik ameliyat olan 24 yaşındaki Leyla Sönmez'in yaşamını yitirmesiyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda, genç kızın "burun florasında bulunan bakterilerin meydana getirdiği toksik şok sendromunun ve gelişen komplikasyonların sonucu" hayatını kaybettiği, sağlık çalışanlarının hatasının bulunmadığı görüşüne yer verildi.

Fener Sönmez, raporda yer alan ifadesinde, kızının burun ameliyatından çıktıktan sonra eli ve ayağının morardığını, ağzından ve burnundan kan geldiğini belirtti.

Kızının "Karnım ağrıyor." diye bağırdığını anlatan anne Sönmez, şöyle devam etti:

"Bana 'Tamamen psikolojik' dediler. Morlukların da neden kaynaklandığının tetkikini yapmadılar. Kızımın kolundan tutup salladılar 'Yalan söylüyorsun, iyisin.’ dediler. Kızımın sabah taburcu olacağını söylediler. O bu haldeyken hiçbir yere gitmeyeceğimizi söyledim. 31 Ocak 2019’da kızımı yoğun bakım ünitesine aldılar, aynı gün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk ettiler. Kızım Balcalı'da 4 gün yoğun bakımda kaldı. 4 Şubat'ta ölüm haberini aldım. Kızım özel hastaneye geldiğinde sapasağlamdı ve hiçbir hastalığı yoktu. Ameliyattan sonra sağlığı bozuldu. Yanlış uygulama yaptılar, kızımın sağlığıyla oynadılar ve ölümüne neden oldular. İhmalkar davrandılar, kızımın ölümüne neden olanlardan şikayetçiyim.”

Ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. M.S.A. da raporda yer alan savunmasında, üniversiteli kızın ölümünde kusurunun olmadığını iddia ederek "Hastanın şikayetleri değerlendirilmiş, normal bir burun ameliyatı yapılmış, ameliyat esnasında anestezi de rahat geçmiştir. Olağanüstü olaylarla karşılaşmamız üzerine hasta Balcalı yoğun bakıma gönderilmiştir. Hastanın vefat etmesinden dolayı üzgünüm, ben tarafıma yapılan suçlamaları kabul etmediğim gibi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hastaya olan ilgi ve alakayı asla kesmedim hatta sürekli ilgilendim." ifadesini kullandı.