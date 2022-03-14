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Estetik ameliyatları için binlerce dolar harcadı! “Ayak parmaklarımı göremiyorum”

14.03.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Frankfurt kentinde yaşayan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yvonne Bar, dış görünüşünden memnun olmadığı için defalarca kez estetik operasyon geçirdi. Dört göğüs büyütme operasyonu ve Brezilya popo kaldırma dahil üzere onlarca estetik prosedürü için Bar toplam 58 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 119 bin TL) harcadı.

Estetik ameliyatları için binlerce dolar harcadı! “Ayak parmaklarımı göremiyorum”

Estetik cerrahi bağımlılığı bulunan bir OnlyFans modeli dış görüntüsünü değiştirmek için sayısız cerrahi operasyon geçirdi. Cerrahi işlemlerin sonucunda göğüslerinin normalinden daha büyük olduğunu dile getiren Bar, ayak parmaklarını göremediğini itiraf etti.

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“KENDİMİ ÖZGÜVENSİZ HİSSEDİYORDUM”

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Çocukluğundan beri dış görüntüsünden memnun olmadığını ve yaşıtlarının kendisini sıklıkla erkek Fatma olarak isimlendirdiğini dile getiren Bar, “Meme uçlarımla dalga geçiyorlardı. Kendimi özgüvensiz hissediyordum. Bu duruma bir son vermek istedim” dedi.

2013 yılında estetik operasyonlarına başladığını ifade edne Bar, dört göğüs büyütme operasyonu, Brezilya popo kaldırma ameliyatı, dudak ve çene dolgusu yaptırdı. Estetik operasyonlarının sonrasında fiziksel olarak zorlu bir sürecin başladığından söz eden Bar, “Aşağı baktığımda ayak parmaklarımı göremiyorum. Günlük aktiviteler özellikle hızlı hareket etmem gerektiğinde zorlayıcı oluyor. Örneğin koşmak benim için acı verici oldukça zor bir eylem” diye konuştu.

“CİDDİ İLİŞKİ BULMAK BENİM İÇİN ÇOK ZOR”

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Dış görüntüsünün yeni halinden memnun olduğunu dile getiren Bar, “İmplantlarım çok ağır olduğu için bazen boynum ağrıyor. Çoğunlukla gündüzleri spor sütyeni takmam zorunda kalıyorum. Özellikle bu durum ikili ilişkilerimi etkiliyor. Artık düzenli ve ciddi bir ilişki bulmak benim için çok zor” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin kendisine genellikle cinsel anlamda yaklaştığını ifade eden Bar, “Kendimi kanıtlamam gerektiğini ve ahlaki standartları olan iyi bir insan olduğumu göstermem gerektiğini hisseidyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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