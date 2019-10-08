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Estetik burun ameliyatı, yaşam kalitesini arttırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.10.2019 12:19 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.

Estetik burun ameliyatı, yaşam kalitesini arttırıyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, estetik burun ameliyatının yaşam kalitesini arttırdığını söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, estetik burun ameliyatının sadece estetik bir ameliyat olmadığını belirterek, burunun hava akımını daraltan burun içi kıkırdak ve kemik eğriliklerininde düzeltildiği fonksiyonel bir operasyon olduğunu ve ameliyat sonrası kişinin yaşam kalitesini arttırdığını söyledi. Ekinci, “Estetik burun ameliyatı kulak burun boğaz ameliyatları arasında en sık gerçekleştirilen ameliyatlardan birisidir. Ameliyat öncesinde iyi bir muayene ile burun içi ve dışındaki bozukluklar tespit edilerek, uygun cerrahi müdahale yöntemi belirlenmelidir. Yalnızca estetik amaçlı bir işlem gibi düşünülmemeli, aynı zamanda hastanın burundan rahat nefes alması sağlanarak yaşam konforu artırılmalıdır. Bu ameliyatlarda yaş sınırı 18’dir, bunun sebebi hasta yüz gelişimi tamamlanması beklenmesidir. Ameliyatı uygulayacak hekimin cerrahi tecrübesi ve ameliyat sonrası bakım, sonuç üzerindeki esas önemli faktörlerdir. Cerrahi başarıyı etkileyen faktörler arasında ayrıca hastanın yaşı, cinsiyeti, beraberinde hastada yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyen diyabet, kronik akciğer hastalığı, astım, hipertansiyon ve kanama bozukluklarıdır. Ameliyata karar verildiğinde hastanın genel sağlık durumu gözden geçirilir. Geçirilmiş rahatsızlıklar, tansiyon, diyabet, sigara, alerji ve kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır. Daha önce geçirilmiş ameliyatlar hakkında detaylı bilgi alınmalıdır. Hastanın burun ve yüz yapısı ayrıntılı olarak değerlendirilir” dedi.

Lokal anestezi imkanı
Estetik burun ameliyatı için özel bir radyolojik incelemenin gerekli olmadığını belirten Ekinci, “Özel bir radyolojik inceleme gerekmez fakat, hastanın burundan nefes alma ile ilgili bir şikayeti varsa burun boşluklarının tomografik tetkiki yapılır. Böylece burun içi kıkırdak, kemik ve sinüslerin durumu detaylı olarak değerlendirilir. Ameliyat öncesi hastanın tam bir kan, akciğer grafisi ve EKG İncelemesi yapılarak ameliyata engel bir durumun olup olmadığı araştırılır. Genel anestezi ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Genellikle tercih edilen genel anestezi olmakla birlikte sedasyon ile birlikte lokal anestezide tercih edilmektedir" dedi.

Burnun yeni şeklini alması 6 ay sürebilir
Ekinci, operasyon sonrası burun yeni şeklini almasının 6 ay sürebileceğini söyleyerek, “Hastanın gözlerinde ilk 2 gün yaşarma olur daha sonra düzelir. Ameliyattan sonra 3. Günde burun içindeki silikon tamponlar alınır. Silikon tamponlar yapı itibariyle içerisinde hava akımını sağlayan delikleri vardır ve alınması sırasında eski bez tamponlara göre alınması kolay ve ağrısızdır. Ameliyat sonrası 7. Günde burun ön uç kısımdaki dikişler alınır. 15 gün ise burun dış kısmına konulan alçı çıkartılır. Göz çevresinde morarma genellikle ikinci-üçüncü hafta sonunda geriler, fakat burun çevresi ve yüzde oluşan ödemler 2-3 aya kadar devam edebilir. Ödemin tamamen çekilmesi ve burnun tam şekil alması yaklaşık 6 ay 1 yıl kadar sürer. Ameliyattan sonra en az 2 ay süreyle güneş ışınlarından korunmalıdırlar. Güneşe maruz kalan burunlarda şişlik ve burun cildinde hiperpigmentasyon görülebilir. Hasta gözlük kullanıyorsa hastanın durumuna göre ilk 3-6 ay gözlük kullanımı kısıtlanabilir. Hastaların ameliyat sonrasında banyo yapmasına sakınca yoktur" diye konuştu.

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