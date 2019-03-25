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Estetik fırsatçılığına karşı mobil ihbar hattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu - Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: - "Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık" - "Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan, geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük"

DUYGU YENER - Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, merdiven altı işletmelerin yol açtığı sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle "0549 833 38 33" numaralı WhatsApp İhbar Hattı kurduklarını kaydetti.

Türk Dermatoloji Derneği ihbar hattına en çok gelen şikayetlere ilişkin bilgi veren Çalıkoğlu, "Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, havaların ısınmasıyla hem erkeklerde hem de kadınlarda güzelleşme istediğinde artış yaşandığını aktararak, "Bu doğal bir istek ama güzelleşmeyi sağlıktan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Sağlıklı bir güzelleşme için bunu doktorlara emanet etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Deri konusunda bütün işlemleri en iyi yapabilecek hekimlerin dermatologlar olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, herhangi bir uygulama yapılacağı zaman mutlaka bir dermatoloji uzmanının görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

- "Gelen şikayetler durumun vahim olduğunu gösterdi"

Çalıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık. Bir dövmenin de lazer gibi son derece ciddi bir cihazla doktor olmayan kişiler tarafından silinmeye çalışması da ülkemizde olmaması gereken çağ dışı olaylar arasında yer alıyor."

Prof. Dr. Çalıkoğlu, ihbar hattına gelen, ücretlerle ilgili şikayetleri değerlendirmediklerini, sadece sağlık açısından oluşan zararlara ilişkin ihbarları gündemlerine aldıklarını kaydetti.

- "Dövme sildirme konusunda tuzağa düşmeyin"

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, dövmelerin silinmesi ve benlerin alınması konusundaki tüm işlemlerin mutlaka dermatoloji ya da plastik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarlarda bulundu:

"Askerlik ve polislik için sınavlara giren öğrencilerde bu dönemde bir panik başlıyor. Görünen yerlerdeki dövmeler ve doğumsal lekeler buna engel oluyor. Bu nedenle hızlıca sildirme yoluna gidiyorlar. Ancak bunlar bir seansla yapılacak işlemler değil. Bazen 5 seansa kadar konunun uzmanları tarafından yapılması gereken ve ciddi komplikasyonları olan lazer işlemleri ya da cerrahi işlemlerin uygulanması gerekiyor. Bunu hemen sınav öncesinde bir seansla çözelim gibi düşünmesinler. Bununla ilgili doktor olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler konusunda da lütfen tuzağa düşmeyelim."

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Cilt deri estetik Hat ihbar Türk Dermatoloji Derneği Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu Whatsapp

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