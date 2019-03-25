Estetik fırsatçılığına karşı mobil ihbar hattı

DUYGU YENER - Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, merdiven altı işletmelerin yol açtığı sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle "0549 833 38 33" numaralı WhatsApp İhbar Hattı kurduklarını kaydetti.

Türk Dermatoloji Derneği ihbar hattına en çok gelen şikayetlere ilişkin bilgi veren Çalıkoğlu, "Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer alıyor. İlginç olan geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, havaların ısınmasıyla hem erkeklerde hem de kadınlarda güzelleşme istediğinde artış yaşandığını aktararak, "Bu doğal bir istek ama güzelleşmeyi sağlıktan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Sağlıklı bir güzelleşme için bunu doktorlara emanet etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Deri konusunda bütün işlemleri en iyi yapabilecek hekimlerin dermatologlar olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, herhangi bir uygulama yapılacağı zaman mutlaka bir dermatoloji uzmanının görüşünün alınması gerektiğini söyledi.