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Estetik gülüş tasarımı kalıcı bir uygulama mı?

14.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Estetik gülüş tasarımı Hollywood gülüşü olarak da bilinen bir uygulama. Kalıcı olup olmadığının merak edildiği estetik gülüş tasarımı ile ilgili merak edilenleri cevaplayan Diş Hekimi İrem Erol, estetik gülüş tasarımının kalıcılığında en etkili faktörün oral hijyen ve düzenli doktor kontrolü ile sağlandığını söyledi. İşte detaylar...

Estetik gülüş tasarımı hastalar tarafından son zamanlarda sıkça talep edilen bir uygulama olduğuna dikkat çeken Diş Hekimi İrem Erol, hastaların genellikle çapraşıklık şikayetleri, diş sararma problemleri ve dişlerinin ayrık olması sebebiyle estetik gülüşe başvurduğunu söyledi. 'Hastaya uygulanan estetik gülüş tasarımında en çok sorgulanan konunun gülüş tasarımının kalıcılığının ne kadar olduğu' diyen Erol, sözlerine şöyle devam etti:

GÜLÜŞ TASARIMI KALICI MI?

Gülüş tasarımı tabii ki kalıcı bir uygulamadır çünkü porselen lamina adı verilen tedavi seçeneği uygulanarak estetik bir gülüş elde ediliyor. Porselen laminalar baskı şeklinde konulduğu için hiçbir şekilde kırılma, çatlama gibi durumlar olmuyor. Ancak tabii ki hastanın dişlerine bakımı da estetik gülüş tasarımının kalıcılığı konusunda oldukça önemli.

ESTETİK GÜLÜŞ TASARIMININ KALICI OLMASI İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Hastanın her gün dişlerini düzenli olarak fırçalayıp, diş ipi kullanması ve ağız bakımına özen göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde sararma gibi durumlar oluşabilmekte ve estetik gülüşü etkileyebilmektedir.

EN ETKİLİ FAKTÖRLER DÜZENLİ KONTROL VE HİJYEN

Hastanın oral hijyeni ve düzenli doktor kontrolü estetik gülüş tasarımının kalıcılığında en etkili faktörlerdir.

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