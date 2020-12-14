Estetik gülüş tasarımında uygulanan işlemler nelerdir?

'Gülüşünden rahatsız olanlarak şikayetleri nasıl tedavi edebiliriz diye soran hastalara biz diş hekimleri olarak estetik gülüş tasarımını önermekteyiz' diyen Diş Hekimi İrem Erol, 'Estetik gülüş tasarımı için ilk olarak hastanın fotoğrafını çekiyoruz ve fotoğrafa göre tek tek asimetrileri belirleyebiliyor, çene yüz hatlarını doğru teşhis ederek tedaviye başlıyoruz. Ayrıca diş etinin görünürlüğüne de bakılarak diş eti estetiği de planlanabiliyor' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

PEMBE ESTETİK VE DİŞ BEYAZLATMA YAPILMALI MI SORULARI ÖNCELİKLİ

'Hasta ile birlikte nasıl bir gülüş tasarımı istediğine ve bunun için neler yapılabileceğine karar veriliyor. Hastanın pembe estetik adı verilen diş eti estetiğinin yapılıp yapılmaması gerektiğine karar veriliyor ve diş beyazlatma ihtiyacının olup olmadığı hakkında ortak karara varılıyor.'

KİŞİYE ÖZEL TASARIM PLANLIYOR

'Bunlara göre hastadan ölçü alınıyor ve alınan ölçülere göre teknisyen tarafından hastaya özel olarak bir tasarım planlanıyor. Bu sayede hasta işlem tamamlanmadan nasıl bir estetik gülüşe sahip olacağını görebiliyor. '

İSTENİLEN GÖRÜNÜME KAVUŞMAK 3 İLA 5 GÜN SÜRÜYOR

'Estetik gülüş tasarımı uygulanmaya başladıktan sonra hasta 3 ila 5 gün içerisinde arzu ettiği gülüşe sahip olabiliyor.'

