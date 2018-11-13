"Estetik işlem mağduru hasta sayısı basına yansıyandan kat kat fazla"

İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, derneğe başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısının basına yansıyan haberlerden kat kat fazla olduğunu belirterek, "Son yasal düzenlemelerle güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu gelişmeyi olumlu buluyor ve il sağlık müdürlüklerimizin bu alandaki denetimlerini artırmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Adana'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran bir vatandaşın vücudunda kalıcı yanıklar oluştuğunu hatırlattı. Kuaför, güzellik salonu gibi tıbbi işletme olmayan yerlerde lazer epilasyon işlemi yapılmasının yasak olduğuna dikkati çeken Çalıkoğlu, söz konusu iş yerlerinde ancak tıbbi cihaz kategorisinde olmayan IPL (fotoepilasyon) cihazlarının, sadece epilasyon amacıyla kullanılabildiğini anlattı.

Neredeyse her sokak başında lazer epilasyon yapan bir güzellik salonu bulunduğunu belirten Çalıkoğlu, şöyle devam etti: