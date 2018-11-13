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"Estetik işlem mağduru hasta sayısı basına yansıyandan kat kat fazla"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu: - "Bize başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısı ne yazık ki basına yansıyan haberlerden kat kat fazla" - "Son yasal düzenlemelerle güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu gelişmeyi olumlu buluyor ve il sağlık müdürlüklerimizin bu alandaki denetimlerini artırmasını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, derneğe başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısının basına yansıyan haberlerden kat kat fazla olduğunu belirterek, "Son yasal düzenlemelerle güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu gelişmeyi olumlu buluyor ve il sağlık müdürlüklerimizin bu alandaki denetimlerini artırmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Adana'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran bir vatandaşın vücudunda kalıcı yanıklar oluştuğunu hatırlattı. Kuaför, güzellik salonu gibi tıbbi işletme olmayan yerlerde lazer epilasyon işlemi yapılmasının yasak olduğuna dikkati çeken Çalıkoğlu, söz konusu iş yerlerinde ancak tıbbi cihaz kategorisinde olmayan IPL (fotoepilasyon) cihazlarının, sadece epilasyon amacıyla kullanılabildiğini anlattı.

Neredeyse her sokak başında lazer epilasyon yapan bir güzellik salonu bulunduğunu belirten Çalıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bu durum halkımızın sağlığını olumsuz yönde etkiliyor çünkü hekim kontrolünde yapılmayan lazer uygulamaları ciltte ciddi yanık, kalıcı iz ve lekelenmelere yol açabiliyor. Derneğimize merdiven altı tıbbi estetik uygulamalar ve lazer yanıkları ile ilgili her geçen gün daha çok sayıda mağdur edilmiş hasta başvuruyor. Basında yer alan vakalar buz dağının sadece görünen kısmı. Bize başvuran estetik ve kozmetik işlem mağduru hasta sayısı ne yazık ki basına yansıyan haberlerden kat kat fazla. Bu durum bizi halk sağlığı açısından endişelendiriyor. Son yasal düzenlemeler ile güzellik salonu ve kuaförlerin denetimleri yeniden il sağlık müdürlüklerine verildi. Bu gelişmeyi olumlu buluyor ve il sağlık müdürlüklerimizin bu alandaki denetimlerini artırmasını istiyoruz."

Emel Erdal Çalıkoğlu, denetimlerde talep edildiği takdirde dermatoloji uzmanlarının gönüllü olarak sağlık müdürlüklerine yardımcı olacağını belirterek, merdiven altı estetik ve kozmetik uygulamaların son bulması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

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