HABER

Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

 ADANA'da  2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) ADANA'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak. Daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatına gireceğini söyledi.
Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan 2 çocuk annesi Güllü Köse, "26 yaşımda 2'nci çocuğumu doğurdum. Hamile kaldığımda zaten çok kiloluydum. 105 kiloyla doğuma girdim. Doğumdan sonra hamilelik kilolarımı verdim ama vücudumda çok fazla deforme oldu, çok sarkmalar oldu. Hamilelik sonrasında 'karnımı gerdireyim göğüslerimi dikleştireyim' diye başladı. Sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Kilo verince sarkmalar oluştu sarkmalar oldukça ben germeye başladım. Burada böyle bir hata yaptım onu da insanlara söylüyorum. Ben ideal kiloma gelmeden estetik ameliyatı yaptırdım ama kilo vermeye devam ettiğim için vücudum sarkmaya devam etti. Dolayısıyla bir kere yapılması gereken işlem birden fazla yapıldı." dedi.

"DUDAK DOLGUSU MACERAM OLDU"
Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Köse, "Dudak dolgusu maceram oldu. Dudak dolgusu doktor sandığım biri tarafından yapıldı. 3 gün sonra dudaklarım çok şişti başka birkaç arkadaşımın daha başına geldi. Daha sonra bu adli boyuta geçti Sağlık Bakanlığı duruma el attı o kişi de hapis cezası aldı. Bu durum yaşandığında 17'nci ameliyatımdı, sonra 20 oldu, 22 oldu." diye konuştu.

"ÇOK FAZLA ÜNLÜ ALBÜM ÇIKARMADAN ÖNCE SES ESTETİĞİ OLUYOR"
23'üncü estetik ameliyatının ses estetiği olacağını söyleyen Köse, "Yılbaşından sonra ses estetiği olacağım. Ses estetiği Türkiye'de çok yapılan bir işlem değil. Çok bilinen bir işlem de değil. Türkiye'de bunu yapan bildiğim kadarıyla tek bir tane doktor var. Beni muayene etti muayene sonucunda ses estetiği olabileceğime kanaat getirdiği için ses estetiği olmama karar verdim ki normalde doktor isim verdi de ben vermeyeyim . Çok fazla ünlülerin albüm çıkarmadan önce ses estetiği olduğu durumlar da varmış." dedi. Kaşının kalıcı makyajını sildirme operasyonu sırasında yandığını ve dudak dolgusundan sonra kaşıyla ilgili sorunlar yaşadığını söyleyen Köse, 24'üncü estetik ameliyatının kaş estetiği ameliyatı olacağını söyledi.

"HASTA NE İSTEDİĞİNİ ÇOK İYİ BELİRLEMESİ GEREKİYOR"
Estetik yaptırmayı düşünenlere tavsiyeler veren Köse, "Doktoru iyi araştırmaları, hastaneyi çok iyi araştırmaları gerekiyor en önemlisi de hastanın ne istediğini bilmesi gerekiyor. Doktorla hasta ilişkisinin çok iyi olması gerekiyor. Yoksa ameliyat sonrasında hasta da çok büyük hayal kırıklığına uğrayabilir." diye konuştu. Özellikle sosyal medyadan çok tepki aldığını belirten Köse, yaşı ilerledikçe ameliyatlara da devam edeceğini belirtti.

"KARDASHIAN'LARDAN GÖRÜP BREZİLYA POPOSU YAPTIRDIM"
Güllü Köse, "Dünyada ya da Türkiye'de birine benzemek gibi bir derdim olmadı. 'Beni alın buna benzetin' demedim. Benim derdim daha iyisi olmaktı. Daha çok vücudumla ilgili estetik ameliyatı oldum. Sadece çok moda olduğunda yaklaşık 6 yıl önce Kim Kardashian'lardan gördüğüm için Brezilya poposu ameliyatı yaptırdım, kabul ediyorum." diye konuştu. Brezilya poposu ameliyatı ve kaburga aldırma ameliyatından sonra dünyada trend olan Kim Kardashian fiziğine benzemeye başladıktan sonra uzun bir süre Arap dizisinde oynadım. Çekimleri burada İstanbul'da devam etti." dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor
Doğaya atılan mangal, ızgara ve pet şişeler öğrenciler tarafından toplandıDoğaya atılan mangal, ızgara ve pet şişeler öğrenciler tarafından toplandı
Belediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralıBelediyeye ait kamyon şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Kurum duyurdu

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

'830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasına MEB'den açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.