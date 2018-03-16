İzdivaç programında şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife'nin estetik yaptırdığı görüntüler ile haber olmasına isyan eden Milliyet yazarı Özay Şendir, "Bunlar sadece Türkiye'de olur" dedi

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

1 / 16 Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hâlâ sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

2 / 16 Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.

3 / 16 Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok" dedi.

4 / 16 Estetik yaptırdığı görüntüsü ile adından söz ettiren gelin adayı Hanife ile ilgili bir yazı kaleme Milliyet yazarı Özay Şendir, "Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur" ifadelerini kullandı.

5 / 16 İşte Özay Şendir'in yazısındaki ilgili kısım:

6 / 16 "Dünyanın başka hiçbir ülkesinde televizyon ekranında koca adayı arayan bir karakter, Türkiye'deki kadar ünlü olamaz. Sadece ünlü olmakla kalmayıp, para da kazanamaz. Daha vahimi kazandığı parayla, dudaklarına yaptırdığı estetik ameliyat da dünyanın hiçbir ülkesindeki medyada bu kadar geniş haber olmaz.

7 / 16 Çarşamba öğleden sonra, yer gök, 'Hanife'nin yeni görüntüsü' oldu. Hanife'ye hiç lafım yok, zira Caner gibi sabun köpüğü televizyon karakterlerinin neredeyse emeklilik çağına geldiği bir ülkeyiz biz. Bunlar ancak ve maalesef sadece Türkiye'de olur."

8 / 16 Öte yandan izdivaç programında koca ararken şöhret olan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazandı.

9 / 16 Kazandığı paraları nereye yatırdığı merak edilen Hanife, sosyal medya hesabından yeni aldığı İzmir plakalı lüks arabasını paylaştı.

10 / 16 Satın aldığı arabayı da yaptığı reklamlar için kullanmaktan geri durmayan Hanife'nin bunun için ekstra kira alıp almadığı bilinmiyor.

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