Estetik yaptıranlar duyulmasını istemiyor

Araştırmada, "kendini en çok beğenen" insanlar Karadeniz'den çıktı. "Kendimi beğeniyorum, güzel ve yakışıklı buluyorum" diyenler kategorisinde Trabzon ilk sırada yer aldı. Buradaki katılımcıların yüzde 98'i kendini beğendiğini ifade etti.

Aynı konu "Yaşlanmayı geciktirmek ve genç kalmak için işlem yaptırdınız mı, yaptırır mısınız" şeklinde sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 68'i "evet" cevabını verdi.

Araştırmada, estetikte "doğal duruş" ve "estetik yapıldığının belli olmaması" en önemli konu olarak saptandı.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) hazırladığı "Türkiye Estetik ve Güzellik Algısı Araştırması"nda, estetik ameliyat yaptıranların bunun duyulmasını istemediği belirlendi.

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- En büyük sorun fazla kilolar

Araştırmada, en çok "fazla kilolardan" kurtulmak istendiği belirlendi. Bunu burun estetiği ve boy kısalığı takip etti.

Araştırmada, katılımcıların estetik operasyonlar için en sık başvurdukları bilgi kaynakları da sıralandı. Yüzde 61,3 ile televizyon ilk sırada yer alırken, yüzde 51,3 ile internet siteleri, yüzde 47 ile çevre ve arkadaşlar, yüzde 34,1 ile sosyal medya, yüzde 29,3 ile dergiler ve yüzde 26,4 ile sağlık ve güzellik blogları bilgi kaynağı olarak gösterildi.

Estetik ve güzellik işlemleri hakkındaki en önemli bilgi kaynağı televizyon haberleri ve sağlık programları olmasına karşın, araştırmaya göre bu durumun o programlara sürekli çıkan doktorların başarılı olduklarını göstermediği belirtildi.

- Karar vermede "öncesi-sonrası" fotoğraflar önemli

Araştırmada, estetik operasyon geçiren hastaların değişimlerini gösteren fotoğraflar etkili bir ikna aracı olarak belirlendi. İnsanların kendi değişim fotoğraflarının yayınlanmasına karşıyken, başkalarının değişimlerini görmekten etkilendiği vurgulandı.