Estetik yaptırdı, yüzü kare oldu!

Sofia’nın TikTok’ta paylaştığı viedeo 3.6 milyon kez görüntülendi. Takipçileri başta Sofia’nın yüzünün neden bu hale geldiğini anlamamıştı. Ardından Sofia bir video daha çekerek yaptırdığı uygulama ve olanlar hakkında bilgi verdi.

Uygulamadan sonra Sofia’yı ilk gören kişi olan babası, gözlerine inanamadı. “Aman Allahım” derken, şaşkınlıktan elleriyle ağzını kapatan babanın tepkisi, annesininkiyle neredeyse aynıydı. Kız kardeşi ise Sofia’yı görünce önce şok içinde koşarak uzaklaştı, ardından kahkahalara boğularak olduğu yere düştü. Sofia’yı gören en yakın arkadaşı büyük bir ciddiyetle yalnızca korktuğunu söyledi.

19 yaşındaki Avustralyalı Sofia Marroquin, cerrahi olmayan ve yüzdeki fazla yağlardan kurtularak daha belirgin yüz hatlarına sahip olmak için yapılan Kybella adlı enjeksiyon uygulamasından sonra tamamen kare şeklinde bir yüze sahip oldu. Yaptırdığı işlemin ardından Sofia “Yüzüme iğneyle bazı şeyler yaptırdım ve ailemin bundan haberi yok. Tepkilerini merak ediyorum” diyerek ailesinin tepkisini TikTok’ta paylaştı.

Kendsiine uygulanan işlemi anlatan Sofia “Herkes yüzümü neden kare yaptırdığımı soruyor, ama amacım yüzümü kare yaptırmak değildi. Kybella denen bir tedavi uyguladılar. Bu tedavi yüzün alt kısmındaki yağları almak için uykulanıyor. Ben de çene bölgeme yaptırdım. Çene kısmımda gerçekten çok yağ vardı. Daha iyi görünmek için o yağları biraz aldırmak istedim. Hepsi bu. Ama yüzüm hala şiş ve uyuşuk” dedi.

Sofia, videosuna yanıt olarak gelen olumsuz yorumlara cevaben esprili videolar yayınlamaya devam etti. Bazı TikTok kullanıcıları yeni yüzünden dolayı Sofia’yı çizgi film karakterine benzetti.

FDA onaylı Kybella uygulamasının yaygın yan etkileri arasında ağrı, şişlik, morarma, kızarma ve uyuşma yer alıyor. Şişlikleri henüz geçmeyen Sofia, son halini takipçileriyle paylaşacağına söz verdi.



