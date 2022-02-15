Estetik yaptırma isteğinin psikolojisi! Nedenine inanamayacaksınız

Günümüzde toplumun estetik operasyonlara olan bakış açısı değişti. Gün geçtikçe kendine estetik müdahalelerde bulunanların sayısı özellikle gençler arasında artıyor. Bu artışın nedeni büyürken yaşanan kusurluluk ve değersizlik inancı olabilir. Gençler toplum tarafından kabul görmek, sevilmek için estetik operasyonlar yaptırıyorlar.

Estetik operasyonların özellikle gençler arasında oldukça artış göstermesi konusunda uzmanlar uyardı. Estetik görünüm ile aşırı meşgul olmanın kusurluluk ve değersizlik inançları ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle gençler arasında çok fazla yaygınlaşan evde estetik akımına dikkat çekiyor. “Kendilik değeri” denilen kavramın, insanın kendisinin sevilebilir ve değerli olduğuna dair inancı ile ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, “Büyüdüğü ortamda koşullara bağlı olarak onaylanan ve sevilen bireyler, yaşamı boyunca diğer insanların onayına ve beğenisine bağımlı olarak değerli hissederler. Fiziksel özellikler üzerinden onay bağımlılığı, evde estetik akımı gibi riskli davranışları ortaya çıkarabilmektedir.” uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, günümüzde gençlerin estetik cerrahiye olan ilgileri hakkında değerlendirmede bulundu.

BİR İHTİYAÇ VE GEREKLİLİK OLARAK SUNULUYOR

Günümüzde estetik cerrahi uygulamalarıını kadın ve erkeklere bir ihtiyaç ve gereklilik olarak sunulduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Yüz ve bedene yönelik sözde yaratılan ‘ideal görünümlerin’ hem bir pazarlama aracı olarak hem de bir gereklilik olarak sunulması özellikle gençlere ve ergenlere yönelik ciddi bir baskı oluşturmaktadır.”dedi.

GENÇLER EVDE ESTETİK AKIMINA YÖNELİYOR

Güzellik sektörünün ciddi bir maddi güç gerektirdiğini, bu durumun “evde estetik” akımı gibi durumlara yol açtığını kaydeden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Erkeklerin de bu estetik akımına katılımıyla birlikte güzel görünmek için bütçe ayırmak ve çeşitli estetik müdahalelere girişmek normal hatta gerekli bir duruma dönüşmüş görünüyor. Ancak güzellik sektörü ciddi bir maddi güce sahip olmayı gerektiriyor. Maddi olarak yeterli bütçesi olmayan gençler evde çeşitli denemelere girişmektedirler. Gençlerin ve ergenlerin risk algısının düşük olması da bu denemeleri yaygın hale getirmektedir.” diye konuştu.

GENÇLER BASKI ALTINDA HİSSEDEBİLİYOR

Sevilmek, onay almak ve beğenilmenin tüm yaşamımız boyunca temel duygusal ihtiyaçlarımızdan olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, “Bu ihtiyaçların bir koşulu olarak beğenilebilecek ve sevilebilecek bir beden veya yüz görünümü elde etmek için gençler bu akıma rağbet göstermeye başlamışlardır. Akran gruplarının da bu müdahaleleri yaptırması, genç insanların kendilerini baskı altında hissetmesine neden olmaktadır.” dedi.

ONAY BAĞIMLILIĞI CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURUYOR

“Kendilik değeri” denilen kavramın, insanın kendisinin sevilebilir ve değerli olduğuna dair inancı ile ilişkili olduğunu belirten Esma Uygun, “Büyüdüğü ortamda koşullara bağlı olarak onaylanan ve sevilen bireyler yaşamı boyunca diğer insanların onayına ve beğenisine bağımlı olarak değerli hissederler. Onay bağımlılığı gençler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Fiziksel özellikler üzerinden onay bağımlılığı, evde estetik akımı gibi riskli davranışları ortaya çıkarabilmektedir.” uyarısında bulundu.

ESTETİK GÖRÜNÜM İLE AŞIRI MEŞGULİYET DEĞERSİZLİK İNANÇLARI İLE İLİŞKİLİ

Estetik görünüm ile aşırı meşgul olmanın kusurluluk ve değersizlik inançları ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Esma Uygun, “Kendine dair ‘kusurluluk’ ile ilgili inançları olan kişiler, başkaları ile ilişkilerinde aşırı kırılgan ve hassas olmaktadırlar. Bazı kişiler bu inançlara teslim olur bazıları ise aşırı telafi dediğimiz davranışlara yönelirler. Estetik görünüm ile aşırı meşgul olmak kusurluluk ve değersizlik inançları ile doğrudan ilişkilidir. Estetik uğraşının fazla olması ise kusurluluk inancını telafi etmeye yönelik bir girişimdir.”dedi.

BEĞENİLMEK VE ONAY ALMAK İÇİN SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜM GEREKLİ DEĞİL

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, gençlere yaklaşım konusunda ailelere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Genç insanlara beğenilmek, sevilmek ve onay almak için sadece fiziksel görünümlerinin gerekli olmadığını insanın bir bütün olduğunu, fiziksel çekiciliğin ilişkileri sürdürmek için yeterli olmadığını ailelerin açıkça anlatması gerekmektedir. Davranışlarımız, iletişim tarzımız, üretkenliğimiz ve insani erdemlerimizle bütün bir kendilik oluşturduğumuzu ve psikolojik iyilik halimizin bunlardan ibaret olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Beden görünümü ile aşırı uğraş içerisinde olan ve riskli davranışlara yönelen genç insanları bilgilendirmek ve gerekli durumlarda psikolojik destek aldırmak gerekmektedir.”



