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Estetikle gündemde olan Şeyma Subaşı'dan cesur poz! 'Tamamen seninim'

04.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Estetikle gündemde olan Şeyma Subaşı'dan cesur poz! 'Tamamen seninim'

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile büyük aşk yaşıyor. Estetik yaptıran Şeyma Subaşı son paylaşımıyla yine olay oldu.

Yaptığı paylaşımlara adından söz ettiren sansasyonel isimlerden Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaptığı paylaşımlarla düşman çatlatırken yine estetik iddialarıyla gündem oldu.

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks arabasıyla hava attıŞeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks arabasıyla hava attı

Şu sıralar Mısırlı sevgilisiyle gününü gün eden Şeyma Subaşı yine burnunu yaptırınca olay oldu. Şeyma Subaşı estetik haberleriyle gündemdeyken bomba bir paylaşım daha yaptı.

Ekran Alıntısı

Yatırımcı sevgilisiyle büyük aşk yaşayan Şeyma Subaşı bornozlu şekilde sevgilisine sarılırken verdiği pozu "Tamamen seninim" notuyla paylaşınca olay oldu. Subaşı'na takipçileri "Ateşlisin" yorumları yağdırdı.


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