Estetiklerinden sonra Linet ultra lüks eviyle gündemde: İlginç teklifler alıyorum

Eski halinden eser kalmayan Linet, son olarak uzun sarı saçlarını kısacık kestirerek gündeme gelmişti.

Konser maratonu bir hayli yoğun olan Linet, son olarak Gürcistan’ın Batum kentinde sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, gündem olan ultra lüks evi hakkında da konuştu.

BAY YANLIŞ ORADA ÇEKİLDİ

Başrolünü Can Yaman’ın üstlendiği Bay Yanlış dizisinin çekildiği mekan olan ev, görenleri çok şaşırttı.

"İLGİNÇ TEKLİFLER GELİYOR"

Şarkıcının evi ile ilgili ilginç tekliflerin geldiğini dile getirdi. Konu ile ilgili olarak 'Gelen tekliflere hayret ediyorum. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok.' Linet ardından da espri yaptı: 'Bu gidişle benim daireyi platoya çevireceğim!' dedi.

