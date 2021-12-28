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Estetiklerinden sonra Linet ultra lüks eviyle gündemde: İlginç teklifler alıyorum

28.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sesiyle hem de geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Linet, geçtiğimiz günlerde de kısacık saçlarıyla gündeme geldi. Önceki akşam Gürcistan’ın Batum şehrinde bir konserde sahneye çıkan Linet büyük beğeni topladı. Lüks evi ile gündem olan şarkıcı Linet’in evi büyük merak konusu oldu.

Estetiklerinden sonra Linet ultra lüks eviyle gündemde: İlginç teklifler alıyorum

Eski halinden eser kalmayan Linet, son olarak uzun sarı saçlarını kısacık kestirerek gündeme gelmişti.

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Konser maratonu bir hayli yoğun olan Linet, son olarak Gürcistan’ın Batum kentinde sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, gündem olan ultra lüks evi hakkında da konuştu.

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BAY YANLIŞ ORADA ÇEKİLDİ

Başrolünü Can Yaman’ın üstlendiği Bay Yanlış dizisinin çekildiği mekan olan ev, görenleri çok şaşırttı.

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"İLGİNÇ TEKLİFLER GELİYOR"

Şarkıcının evi ile ilgili ilginç tekliflerin geldiğini dile getirdi. Konu ile ilgili olarak 'Gelen tekliflere hayret ediyorum. Kız isteme için, havuz partisi yapmak için, nişan için, düğün için, dizi için, reklam çekmek için isteyen çok.' Linet ardından da espri yaptı: 'Bu gidişle benim daireyi platoya çevireceğim!' dedi.

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Linet
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