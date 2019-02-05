MAGAZİN

Estetikli olduğunu söyleyeni mahkemeye verecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 10:41 | Son Güncelleme

20 yaşındaki Rus model Ekaterina Galichenko, bir kez bile estetik operasyon geçirmediğini ve kıvrımlı hatlarını spora borçlu olduğunu söyledi.

Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen genç model Ekaterina Galichenko, kalça ve göğüslerinde estetik olduğu söylentilerine kulak tıkıyor.

Rus Kim Kardashian estetikli olduğunu iddia edenlere dava açacak!

Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen genç model Ekaterina Galichenko, kalça ve göğüslerinde estetik olduğu söylentilerine kulak tıkıyor.

Hiç estetiği olmadığını belirtti

Hiç estetiği olmadığını belirtti
Yüzünde botoks olduğu iddialarını reddeden Galichenko, hayatında bir kere dahi bıçak altına yatmadığını söylüyor.

Aksini söyleyene dava açacak

Aksini söyleyene dava açacak
Galichenko, bununla da yetinmeyip, ''estetikli olduğumu iddia edenlere dava açacağım!'' şeklinde konuştu.

Tartışmaya uzmanlarda dahil oldu

Tartışmaya uzmanlarda dahil oldu
Uzmanlar, Ekaterina Galichenko gibi birçok ismin, Kim Kardashian'ın başlattığı kıvrım hareketine uyduğunu dile getirirken, artık dünyada kadınlar için ideal güzellik algısının , iri kalça ve ince belden ibaret olduğuna dikkat çekiyor.

Eski fotoğrafı şaşırttı

Eski fotoğrafı şaşırttı
Estetiksiz olduğunu söyleyen Galichenko'nun, 2016 tarihinde çekilmiş fotoğrafı ise hayranlarını düşündürdü.
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Ekaterina Galichenko rus model

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Balon bebeğe dönmüş, neresine dokunsak patlayacak gibi. İyi bir şey yaptığını, güzel olduğunu sanıyor birde.
Estetiksiz yer yok pardon hiç estetik evet hiç yok hem de...
Tamam beni mahkemeye versin estetik olduğu çıkarsa tazminatıyla beraber ;)) neyse.
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