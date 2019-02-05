Estetikli olduğunu söyleyeni mahkemeye verecek!

Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen genç model Ekaterina Galichenko, kalça ve göğüslerinde estetik olduğu söylentilerine kulak tıkıyor.

Rus Kim Kardashian estetikli olduğunu iddia edenlere dava açacak!

Rusya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen genç model Ekaterina Galichenko, kalça ve göğüslerinde estetik olduğu söylentilerine kulak tıkıyor.

Hiç estetiği olmadığını belirtti Yüzünde botoks olduğu iddialarını reddeden Galichenko, hayatında bir kere dahi bıçak altına yatmadığını söylüyor.

Aksini söyleyene dava açacak Galichenko, bununla da yetinmeyip, ''estetikli olduğumu iddia edenlere dava açacağım!'' şeklinde konuştu.

Tartışmaya uzmanlarda dahil oldu Uzmanlar, Ekaterina Galichenko gibi birçok ismin, Kim Kardashian'ın başlattığı kıvrım hareketine uyduğunu dile getirirken, artık dünyada kadınlar için ideal güzellik algısının , iri kalça ve ince belden ibaret olduğuna dikkat çekiyor.