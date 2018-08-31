Estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor! Bu nasıl değişim?

İşte son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Kylie Jenner ile Dilan Çiçek Deniz'in ağızları açık bırakan o değişimleri...

Estetiksiz hali şaşırtıyor

1 / 17 'Çukur' dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

2 / 17 Göz kapaklarını ameliyatla düzelttiren ve cildindekileke ve pürüzleri PRP tedavisiyle azaltan Deniz'in değişimi dikkatlerden kaçmadı.

3 / 17 Dilan Çiçek Deniz'in şimdiki hali böyle...

4 / 17 Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kylie Jenner geçirdiği operasyonlar sonrası büyük değişim geçirdi...

5 / 17 Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Kylie Jenner'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.

6 / 17 Geçen yıl 18 yaşına giren Kylie Jenner önce dudaklarını dolgunlaştırdı, sonra göğüslerini irileştirdi.

7 / 17 İddialara göre kalçasının genişliğini de sadece düzenli egzersize değil dolgunlaştırıcılara borçlu.

8 / 17 Hatta Jenner'ın göz şekli bile yıllar içinde değişti.

9 / 17 Jenner ve Kardashian bireylerinin beraber oldukları bu kare, sadece Kylie'nin değil Kim ve Kourtney Kardashian'ının da estetik merakını yansıtıyor.

10 / 17 Kylie Jenner'ın geçirdiği operasyonlar sonraki görüntüsü...

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