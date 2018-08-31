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Estetiksiz halini gören gözlerine inanamıyor! Bu nasıl değişim?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 07:36 | Son Güncelleme

Pek çok kez estetik cerrahiye başvuran ünlülerin hatırlamaya dahi tahammül edemediği hallerini görmeye ne dersiniz?

İşte son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan Kylie Jenner ile Dilan Çiçek Deniz'in ağızları açık bırakan o değişimleri...

Estetiksiz hali şaşırtıyor

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'Çukur' dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
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Göz kapaklarını ameliyatla düzelttiren ve cildindekileke ve pürüzleri PRP tedavisiyle azaltan Deniz'in değişimi dikkatlerden kaçmadı.
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Dilan Çiçek Deniz'in şimdiki hali böyle...
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Kim Kardashian'ın üvey kardeşi Kylie Jenner geçirdiği operasyonlar sonrası büyük değişim geçirdi...
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Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Kylie Jenner'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.
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Geçen yıl 18 yaşına giren Kylie Jenner önce dudaklarını dolgunlaştırdı, sonra göğüslerini irileştirdi.
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İddialara göre kalçasının genişliğini de sadece düzenli egzersize değil dolgunlaştırıcılara borçlu.
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Hatta Jenner'ın göz şekli bile yıllar içinde değişti.
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Jenner ve Kardashian bireylerinin beraber oldukları bu kare, sadece Kylie'nin değil Kim ve Kourtney Kardashian'ının da estetik merakını yansıtıyor.
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Kylie Jenner'ın geçirdiği operasyonlar sonraki görüntüsü...
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Kylie Jenner dilan çiçek deniz estetik

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