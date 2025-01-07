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Estetikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı, sağlık kuruluşlarında kapsam genişledi: Ayakta teşhis ve tedavi yapılan yerler hakkındaki yönetmelik değişti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.01.2025 07:13
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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararla birlikte estetik ve güzellikle ilgili düzenleme içeren maddelerde değişikliğe gidildi. Yapılan yönetmelik değişikliği ile farklı branşlardaki hekimlerin de eğitim müfredatları doğrultusunda bu işlemleri yapabilmesinin önü açılarak kapsam genişletildi.

Estetikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı, sağlık kuruluşlarında kapsam genişledi: Ayakta teşhis ve tedavi yapılan yerler hakkındaki yönetmelik değişti

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 7 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik değişikliğinde en dikkat çekenler estetik ve güzellikle ilgili maddeler oldu.

O MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususları düzenleyen ek 1'inci maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan "deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

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GÜZELLİK VE ESTETİKTE KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yapılan yönetmelik değişikliği ile farklı branşlardaki hekimlerin de eğitim müfredatları doğrultusunda bu işlemleri yapabilmesinin önü açılarak kapsam genişletildi.

İlgili fıkra şu şekilde:

"Bu Yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde; deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile Bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir."

Yönetmeliğin "Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu" başlıklı geçici 4'üncü maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

ASKI SÜRELERİ DE UZATILDI

Ayrıca Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında verilen askı süreleri de 6 ay uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete estetik sağlık
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