Estetikte yeni trend el gençleştirme

AYŞE YILDIZ - Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Artık ellerin genç görünmesi o kadar önemli ki. Yağ kaybetiyse yağ enjekte ediyoruz, üzerinde kırışıklık varsa onu düzeltemeye çalışıyoruz." dedi. Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de uygulanan ve son derece dikkatli olunması gerektiğini vurguladığı estetik yöntemlere değinerek, şunları belirtti: "İnsanlar özellikle görünen yerlerine estetik yaptırıyor. Giyiniyoruz ama özellikle ellerimiz, yüzümüz açıkta. Yüze estetik yapıyoruz ama insanlar, 'Ellerimin üzeri yaşlı demeye' başlıyor. Bu çok arttı. El estetiği beş sene önce kimsenin aklında olmazdı. Artık ellerin genç görünmesi o kadar önemli ki. Yağ kaybetiyse yağ enjekte ediyoruz, üzerinde kırışıklık varsa onu düzeltemeye çalışıyoruz. İnanılmaz derecede ellerin genç görünmesi için işlemler var. Yağ enjeksiyonu yapıyorsunuz." - "Çoğu kişi model getiriyor" Estetik yaptırmak için çoğunlukla model getirdiğini dile getiren Özkan, "Model getirip, buna benzemek istiyorum.' diyorlar. O tuzaklara düşmemek gerekiyor. Çünkü onu getiriyorsa hastanın isteme hakkı doğuyor, ama sizin onu sağlama imkanınız yok. Bilgisayara girip, çıkmıyor sonuçta hata oranınız fazla olur." diye konuştu.

Türkiye genelinde birinci öncelikte burun estetiğine talep olduğunu anlatan Özkan, şu değerlendirmede bulundu: "Ülkemizde burun öncelikte. Estetikte en çok burun yaptırmak, meme küçültme veya büyütme estetiği için geliyorlar. Meme, karın germe ve 'liposuction' olarak bilinen yağ aldırma operasyonu çok popüler. İnsanlar özellikle son yıllarda yüzüyle daha çok uğraşıyor. Eskiden yüz olayında ufak tefek şeyler vardı. Yüz germeyi, kaş kaldırmayı ve burun ameliyatını bilirdik. Artık ameliyatsız da birçok yöntemle onları yapabiliyoruz. En azından ameliyat yapana kadar süre kazanıyoruz." Estetik hastalarıyla getiriyi, götürüyü, komplikasyonları iyi konuşmak gerektiğine değinen Özkan, insanların her zaman beklentisinin yüksek söyleyerek, "Bu bir güzelleşme, tamamen sağlığınızı yerine getirme değil. Kafayı toparlamaya çalışıyorsunuz. Ruhunuzu tedavi ediyorsunuz." dedi. Özkan, onun için hastanın beklentisini mümkün olduğunca operasyon öncesinde iyi ayarlamak gerektiğini, böylece hastanın ameliyat sonrasında mutlu ayrılacağını belirtti.