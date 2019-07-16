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Estetikte yeni trend "Samsun yanağı”

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.

Estetikte yeni trend "Samsun yanağı”

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Bazı tedavilerin bizim yerel isimlerle adlandırılması gerekiyor. İnsanlarımız için çok daha anlatıcı, izah edici ve anlaşılır oluyor” dedi.
Yanak estetiği hakkında açıklamalarda bulunan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaygın bir şekilde ‘Hollywood yanağı’ dedikleri, elmacık kemiklerinin bariz belli olduğu, yanak kısımların oyuk ve çukur olduğu yüz yapısı moda oldu. Bu estetiği günümüzde ’Hollywood yanağı’ diye popülarite ettiler. Bir gün televizyon programında, ’nereden çıktı bu terim, buna Hollywood yanağı değil Samsun yanağı demek lazım’ dedim. Elmacık kemiğinin üstündeki tümsek olan yer Samsun’da bulunan Amisos Tepesi, hemen yanakların altındaki oyukluk ise buraya Çarşamba Ovası dedim. ’Hollywood yanağı’ değil ’Samsun yanağı’ olarak hitap edilmesi gerektiğini daha yararlı buluyorum” diye konuştu.
"İnsanların daha güzel gözükmesini sağlıyoruz" diyen Akbaş, "Ağız içinden yarım santimlik bir girme ve lokal anestezi ile yanaktaki yağları içeriye veya dışarıya alabiliyoruz. Bu işlem yüze kavis ve daha estetik görünmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

Estetikte yeni trend

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