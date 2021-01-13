Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti

Estonya Başbakanı Juri Ratas, Merkez Partisi'nin bir emlak geliştirme şirketine bağlı yolsuzluktan soruşturma altına alınması sonrasında istifa ettiğini açıkladı.

İstifasıyla, ülkenin aşırı sağcı bir partiyi de içeren merkez sağ koalisyon hükümetini devrildi ancak seçimler olası değil. Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'in, parlamento tarafından onaylanması gereken yeni bir başbakan belirlemek için 14 günü bulunuyor.

Parti genel başkanı Ratas, saatlerce süren parti yönetim kurulu toplantısının ardından Facebook'tan yaptığı paylaşımla, "Bugün başbakanlıktan istifa etme kararı aldım." dedi.

Ratas, istifasının "tüm koşullara ışık tutmasına ve netliğe ulaşılmasına" yardımcı olacağını umduğunu söyledi, ancak "herhangi bir kötü niyetli karar" almadığında ısrar etti.

Soruşturma, devletten büyük krediler alan ve başkent Tallinn'deki şehir yetkilileriyle karlı bir anlaşma yapan Porto Franco adlı bir emlak şirketi etrafında yoğunlaşıyor.

