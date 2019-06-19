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Estonya Kurtuluş Savaşı Zaferi'nin 100. yıl dönümü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 23:03 | Son Güncelleme

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus: - "E-vatandaşlık programı Türkiye'de çok popüler. Neredeyse bin 900 Türk vatandaşı bu programdan faydalandı ve Estonya'da 426 şirket kuruldu"

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Estonya'nın sunduğu e-vatandaşlık hizmeti kapsamında yaklaşık bin 900 Türk vatandaşının Estonya'da 426 şirket kurduğunu söyledi.

Ankara'da Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Estonya Kurtuluş Savaşı Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesinde Büyükelçi Mottus ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ile davetli katıldı.

Estonya milli marşı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Büyükelçi Mottus'un selamlama konuşmasıyla devam etti.

- "E-vatandaşlık sayesinde 429 şirket kuruldu"

Mottus, konuşmasında Ankara'da böyle bir günü kutlamanın kendileri için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye, Estonya'nın bağımsızlığını destekleyen ve ülkemizin o dönem içinde bulunduğu Sovyet işgalini asla kabul etmeyen ülkelerden biriydi." dedi.

Türk genç iş adamlarının aktif şekilde Estonya'nın sunduğu dijital hizmetlerinden faydalandığını kaydeden Büyükelçi Mottus, "E-vatandaşlık programı Türkiye'de çok popüler. Neredeyse bin 900 Türk vatandaşı bu programdan faydalandı ve Estonya'da 426 şirket kuruldu." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Estonyalılar için en popüler turizm destinasyonu"

Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Orta Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Ulutekin de Estonya'nın zafer gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, Türkiye ve Estonya'nın derin köklü ilişkilere sahip iki ülke olduğunun altını çizdi.

Estonya'nın 1991'de bağımsızlığını kazanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğine işaret eden Ulutekin, bu gelişmeyi tüm alanlarda ilerletmek için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ulutekin, NATO'da müttefik iki ülke Türkiye ve Estonya'nın, küresel meselelerde ortak vizyon ve benzer yaklaşıma sahip olduğunun altını çizerek, ayrıca Estonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine verdiği güçlü desteği de takdir ettiklerini belirtti.

Gelişen ticari ilişkilerin yanı sıra iki halk arasında artan etkileşimden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Ulutekin, "Türkiye'nin, Estonyalılar için en popüler turizm destinasyonu olmasından gurur duyuyoruz ve daha fazla Estonyalı turistin Türkiye'ye gelmesini dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Ulutekin, Estonya'da eğitim gören Türk öğrencilerin sayısının istikrarlı şekilde arttığına da dikkati çekerek, eğitimin yanı sıra siyasi, resmi ve halklar arasındaki etkileşimin ilerleyen yıllarda daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında Estonya halk dansları topluluğu da performans sergiledi.

Resepsiyon, Estonya'ya ait lezzetlerin ikramının ardından sona erdi.

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