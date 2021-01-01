Estradiol hormonu nedir? Estradiol testi nasıl yapılır?

Vücudun sağlıklı olması için çeşitli hormonlara gereksinimi vardır. Her hormonun işlevi birbirinden farklıdır. Hormonların eksikliği ve fazlalığı çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Kadın erkek herkeste bulunan estradiol hormonunun yüksekliği ve düşüklüğünün nedenleri nelerdir? Konuyla ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Estradiol Nedir? Her canlıda bulunan estradiol; kadın vücudundaki yağların dağılımı, eklem ve kemik sağlığını kontrol eder. Ayrıca, bu hormon farklı oranlarda erkek vücudunda da bulunur. İnsan vücudunda bulunan homojen hormonunun bir formu olarak bilinen estradiol; göğüsler, yumurtalık ve adrenal bezleri tarafından üretilir. Kadın ve erkek vücudunda üretilen bu hormonun düzeyini ölmek için estradiol testleri yapılır. Estradiol testi genellikle cinsel organların normal gelişmemesi durumunda ya da çeşitli sağlık problemlerinin nedenlerini öğrenmek için istenir. Adet düzensizlikleri, kısırlık, sık idrara çıkma, vajinal kanama ve alt karın bölgesinde ağrı şikayetlerinin araştırılması için bu test uygulanır. Ayrıca, ergenlik çağındaki çocukların geç ve erken ergenlik dönemlerini takip etmek için de estradiol testi yapılır. Kandaki estradiol değerleri ergenliğin erken veya geç geliştiğini gösterir.

Estradiol Neye Yarar? Normal Estradiol Değeri Kaç Olmalı? Önemli hormonlardan biri olan estradiol, yumurtalık foliküllerinin gelişmesiyle oluşur. Cinsel işlevsellik ve kadınsal özellikleri sağlayan bu hormon aynı zamanda kadınların kemik sağlığını korur. Jinekolojik hastalıkların tedavisini destekleyerek olumlu katkı sağlayan bu hormon erkeklerde de bulunur. Spermlerin erken ölmesini önleyen hormon tüp bebek tedavilerinde de kullanılır. Estradiol testleri ile kandaki hormon düzeyi öğrenilir. Çeşitli rahatsızlıkların nedenini öğrenmek için kandaki hormon düzeyleri kontrol edilir. Her vücudun hormon düzeyi değişiklik gösterir. Cinsiyet ve yaş kriterleri olması gereken estradiol değerini etkiler. Peki, estradiol kaç olmalı? Genellikle doğurgan kadınlar için bu değer 30-400 PG/ML aralığındadır. Menopoz dönemi sonrasında ise bu değer 0-30 PG/ML aralığına düşer. Erkeklerin estradiol değeri ise 10-50 PG/ML’dir. Ayrıca, çocuklara yapılan testlerde ise bu düzeyin < 10 PG/ML olması gerekir. Estradiolün insan vücudunda çok sayıda farklı işlevleri bulunur. Hormonun insan vücuduna etkileri şunlardır:

Kadın vücudunda yağın dağılımını kontrol etmek

Vajina, fallop tüpleri ve memelerin gelişmesini ve büyümesini sağlamak

Kadınların eklem ve kemik sağlığını korumak

Erkek vücudunda az miktarda üretilen estradiol hormonu sayesinde spermlerin canlılığını korumak

Tüp bebek tedavisinde tedavi sürecini kolaylaştırmak Estradiol Hormonu Yüksekliği Neden Olur? İnsan vücudunda üretilen hormonların azlığı ve çokluğu çeşitli problemlere yol açabilir. Özel testler yapılarak kandaki hormon seviyeleri öğrenilir. Kadın ve erkeklere yapılan testlerle çeşitli hastalıklar araştırılır. Doğurganlığı etkileyen pek çok faktör vardır, estradiol yüksekliği de bunlardan biridir. Yapılan testler sonucunda hormon düzeyinin yüksek çıkması yumurtalıklarda sorun olduğunun habercisidir. Ayrıca, menopoz dönemi yaklaştığı durumlarda da estradiol değerleri yükselir. Bu hormonun fazlalığı meme ve rahim kanseri risklerinin artmasına neden olur. Aynı zamanda erkek vücudunda bulunan estradiolun artması göğüs büyümesine yol açar. Ayrıca, idrar yaparken zorlanma da hormonun yüksekliği ile ilgilidir.

Kandaki estradiol değerini artıran durumlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür: Karaciğer hastalıkları/Siroz

Ergenlik öncesi dönem

Gebelik dönemi

Böbrek üstü bezi tümörleri

Yumurtalık tümörleri

Testis tümörleri

Tiroid bezinin hızlı çalışması Bu durumlar estradiol değerinin yükselmesine neden olur. Artan hormon düzeyine bağlı olarak farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda test yaptırarak kanınızdaki hormon değerlerini öğrenebilirsiniz. Estradiol Düşüklüğü Nedenleri Estradiol hormonun yüksek olması kadar düşüklüğü de çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Hastalık ve yeme bozukluklarından kaynaklı hormon düşüklüğünü belirlemek için ilk olarak test yapılması gerekir. Test sayesinde kandaki estradiol düzeyi anlaşılır. Yumurtalıkların düzenli çalışmadığı durumlarda estradiol düşüklüğü görülür. Genellikle kadınları etkileyen bu duruma farklı hastalıklar neden olur. Kandaki hormon seviyesini düşüren nedenlerden bazıları şunlardır: Geç ergenlik

Erken menopoz/menopoz

Turner sendromu

Hipofiz bezinin az çalışması

Kadın vücudunun aşırı egzersiz yapması

Anoreksiya nervoza gibi ciddi yeme bozuklukları

Yumurtalık ve testislerin yeterli estradiol üretememesi Estradiol Testi Nasıl Yapılır? Kadın ve erkek fark etmeksizin her yaştan bireye estradiol testi yapılabilir. Bu testin yapılış amaçları, tedavi sürecini izlemek ve hastalık sebeplerini belirlemek olabilir. Adet dönemleri düzensiz olanlar, hamile kalamayanlar, idrar yaparken zorlananlar ve ergenlik dönemindeki kişilere bu test yapılabilir. Bu sayede hastalık belirtileri önceden öngörülebilir. Ayrıca, ergenlik döneminin geç ve erken başlangıcını kontrol altına almak için farklı tedavi yöntemleri test sonucuna göre belirlenir.