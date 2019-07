ESTÜ Hidroana ekibinden dünya çapında büyük başarı

Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu: “Hidroana Çevre Dostu Teknolojiler İçin Önemli Bir Adım”

Hidroana aracının Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Ülkemiz için gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Döğeroğlu ise Hidroana aracının elde ettiği başarıya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Öncelikle dünya genelinden 140 takımın yer aldığı böyle önemli bir organizasyondan 6.’lık Ödülü elde ederek dönen Hidroana projesi ailesini gönülden kutlarım. Küresel rekabetin her geçen gün daha da arttığı ve buna bağlı olarak kaynakların tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde yaşamaktayız. Alternatif enerji arayışı içinde olduğumuz bu dönemde hidrojen enerjisi ile çalışan Hidroana aracı projesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyorum. Hidroana çevre dostu teknolojiler için önemli bir adım. Hidroana projesi ekibine teşekkürlerimi iletiyor, Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak her zaman bu ve benzeri projelerin destekçisi olacağımızı da belirtmek istiyorum.”

Hidroana ekibini yarışmada, Takım Kaptanı Burak Aşık, Pilot Beyza Lik, Nail Buğra Kılıç, Tarık Memişoğulları, Özlem Özalp, Irmak Çolak, Ramazan Acar, Ali Emre Yılmaz, İbrahim Topaloğlu, Celal Kutay Aldwemir, Nazmihan Eyigün temsil etti.

Yarışma sonucunda elde edilen ödül ve dereceler ise her takım için ayrı kategorilerde veriliyor. Bu yıl yarışmaya Türkiye’den; Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olmak üzere 10 üniversite katıldı. Yarışmada ayrıca Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi de yer aldı.

İlk kez 1985 yılında Fransa’da düzenlenen Shell Eco-Marathon, yüksek yakıt verimliliği sağlayan araçların mücadele ettiği dünya çapında prestijli bir yarışma olarak biliniyor.