ESTÜ Hidroana ekibinden dünya çapında büyük başarı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidrojen Enerjili Araç Projesi Hidroana, Londra’da düzenlenen Shell Eco Marathon Yarışından Dünya 6.’lığı Ödülü ile döndü.

Alanında en prestijli yarışlar arasında yer alan 29 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki etkinlikte 25 ülkeden 140 takım araç projeleri ile mücadele etti. Hidroana ekibi yarış öncesinde üç gün süren ve oldukça yüksek standartları içeren teknik kontrolleri tek seferde geçerek piste çıkmaya hak kazandı.

Hidroana 1 metreküp hidrojen ile 337 kilometre yol alıyor

Dünya devleri ile aynı platformda mücadele eden Hidroana, “Hidrojen Prototip” kategorisinde 337 km/m skor elde ederek yarışmayı Dünya 6.’sı olarak tamamladı. Hidroana ayrıca geçen sene düzenlenen aynı yarışta elde ettiği 313 km/m3 olan skorunu, 337 km/m3 değerine yükseltme başarısını da göstermiş oldu. Araç 1 metreküp hidrojen ile 337 kilometre yol alarak kendi derecesini de yukarıya taşımış oldu.

Doktor Öğretim Üyesi İrfan Töre: “Hidroana Çevreci bir Proje”

Dünya 6.’lığı ödülü ile Londra’dan dönen Hidroana ekibinin Akademik Danışmanı Mühendislik Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi İrfan Töre başarılarına ilişkin şunları söyledi:

“Uzun yıllar boyunca hidrojen enerjisiyle çalışmakta olan Hidroana aracı ailesi olarak çevre dostu bir takımız. Yarış sonucunda kazandığımız başarı, bize bu alan için güç verdi. Bunun yanı sıra dünya genelinden katılan tüm ülkeler arasında elde ettiğimiz Dünya 6.’lığı Derecesi, disiplinlerarası projemizin önemini bize bir kez daha hatırlattı. Bu başarılarımızda bizden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’na Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Şenyel ve Prof. Dr. Gürsoy Arslan’a, Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan’a ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu’na ve projemizden desteğini esirgemeyen sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl daha iyi dereceleri üniversitemize getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."