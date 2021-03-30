Eşya tartışmasında sevgilisini öldüren kadın için müebbet hapis istemi

Olay, geçen yıl 30 Eylül saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye Koçcu ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, iddiaya göre evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. 11 Eylül'de polise giden Muradiye Koçcu, Bozdağ'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı. Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye Koçcu, polis merkezine gidip, şikayetinden vazgeçti. Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye Koçcu, iddiaya göre olay günü evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü Koçcu ve kız kardeşi Fatma Koçcu ile eve geldi.

Yunus Bozdağ ve Muradiye Koçcu arasında evin önünde yeniden eşya paylaşımı konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Bozdağ, Muradiye Koçcu’yu yere yatırıp, dövmeye başladı. Çantasında bulunan bıçağı çıkaran Koçcu, Bozdağ'a doğru savurdu. Göğsünden yaralanan Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye Koçcu ise polise teslim oldu.