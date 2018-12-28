HABER

Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'de durdurulan eşya yüklü kamyonda, 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi - Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir kamyonda, eşyaların arasına gizlenmiş 14 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Bununla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri kamyonu TEM Otoyolu Gültepe mevkisinde durduran ekipler, eşya yüklü kamyonda arama yaptı.

Aramada, eşyaların arasında paketlenmiş halde 14 kilo 400 gram eroin bulundu.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl BinasındaCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında
Beyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosuBeyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.