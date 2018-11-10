Eşyaları yangında kül oldu

Adana'da bir yıllık evli olduğu belirtilen çiftin eşyaları yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bitişikteki evlere sıçramadan alevleri söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yaptıkları çalışmada yangının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.

Olay sırasında evde bulunmayan ve yangını duyarak gelen bir yıllık evli Sabri ve eşi Gamze Yenidoğan eşyalarının tamamen yandığını görünce gözyaşı döktü.

