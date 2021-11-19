Eşyaları yenilemeden yeni gibi göstermek mümkün! Sihirli dokunuşlarla evinizde tarzınızı yansıtın

Koltuklarınız, bir köşede unutulmuş pufunuz ve mutfaktaki sandalyeleriniz gözünüze kötü mü gözüküyor? Renkleri mi solmuş ya da deforme mi olmuş? Yapmanız gereken tek şey parça kumaş satan uygun fiyatlı bir mağazaya gitmek ve istediğiniz renk ve desendeki kumaşları almak.