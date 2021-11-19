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Eşyaları yenilemeden yeni gibi göstermek mümkün! Sihirli dokunuşlarla evinizde tarzınızı yansıtın

19.11.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizin görünümünden sıkıldınız mı? Bu soruya cevabınız evet ise artık değişim zamanı gelmiş demektir. Güzel haber ise bu işlem için büyük harcamalar yapmanıza da gerek yok. Çok basit dokunuşlarla ve minimal harcamalarla evinizde mükemmel bir tarz yaratabilirsiniz. Kişisel becerilerinizi kullanarak göz kamaştırıcı dekorasyonlara imza atmaya ne dersiniz?

Eşyaları yenilemeden yeni gibi göstermek mümkün! Sihirli dokunuşlarla evinizde tarzınızı yansıtın

Küçük aksesuarlar ve süs eşyaları kullanarak yenileme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. cebinizi yakmayacak düşük bütçelerle mobilya renklerinizi değiştirip evinize yeni bir hava katabilirsiniz. Aşağıda paylaşacağımız ekonomik ev dekorasyon fikirlerini inceleyerek kendi evinizi güzelleştirmek için ilham alabilirsiniz.

PARÇA KUMAŞ İLE BAHAR ESİNTİLERİNE HAZIR MISINIZ?

  • Koltuklarınız, bir köşede unutulmuş pufunuz ve mutfaktaki sandalyeleriniz gözünüze kötü mü gözüküyor? Renkleri mi solmuş ya da deforme mi olmuş? Yapmanız gereken tek şey parça kumaş satan uygun fiyatlı bir mağazaya gitmek ve istediğiniz renk ve desendeki kumaşları almak.

  • Unutmadan yanında bir de endüstriyel zımba makinelerinden alın. Bu ürünü de çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz.

  • Zamandan tasarruf etmek için neyi kaplama yapmak istiyorsanız mutlaka ölçülerini alarak gidin. Canlı bahar renklerine sahip kumaşlarla eşyalarınızı kaplayarak evinize şık bir hava kazandırabilir ve rengarenk kırlentler ile kombin yapabilirsiniz.

AKSESUAR DEYİP GEÇMEYİN!

  • Çok küçük dokunuşlarla evinizde farklı bir tarz oluşturmak sizin elinizde. Örneğin, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz renkli mumlar, kurdeleler ya da renk renk canlı çiçekler ile masanıza zarif bir görünüm kazandırabilirsiniz.

  • Sevdiklerinize ait resimlerle duvarlarınızda şık bir tasarım oluşturabilir ve evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

  • Mutfak dolapları ve tezgah altı gibi evin uygun bölümlerine yerleştirebileceğiniz LED ışıklar ile modern bir görünüm oluşturabilirsiniz.

  • İnce zevkinizin yansımasını dolap ve çekmece kulplarını değiştirerek gösterebilirsiniz. Böylelikle hem yeni bir mobilya almış hissiyatı hem de evinizde estetik bir hava yaratmış olursunuz.

MUTFAK VE BANYOLARINIZDA KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA HAVALI BİR GÖRÜNTÜ

  • Gözünüze en masraflı görünen yerler mutfak ve banyo fayansları olabilir.

  • Eskimiş, yıpranmış, deforme olmuş yer ve duvar karoları hem zahmetli hem maliyetli görünebilir.

  • Çok ucuza satın alabileceğiniz derz kalemleri ile ışıltılı ve hijyenik bir mutfak ve banyo görünümü elde edebilirsiniz.

  • Mutfak ve banyo dolaplarına uygulayabileceğiniz kendinden yapışkanlı folyolarla dekoratif şık bir tasarım oluşturabilirsiniz.
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