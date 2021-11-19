Eşyaları yenilemeden yeni gibi göstermek mümkün! Sihirli dokunuşlarla evinizde tarzınızı yansıtın

Küçük aksesuarlar ve süs eşyaları kullanarak yenileme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. cebinizi yakmayacak düşük bütçelerle mobilya renklerinizi değiştirip evinize yeni bir hava katabilirsiniz. Aşağıda paylaşacağımız ekonomik ev dekorasyon fikirlerini inceleyerek kendi evinizi güzelleştirmek için ilham alabilirsiniz.
Koltuklarınız, bir köşede unutulmuş pufunuz ve mutfaktaki sandalyeleriniz gözünüze kötü mü gözüküyor? Renkleri mi solmuş ya da deforme mi olmuş? Yapmanız gereken tek şey parça kumaş satan uygun fiyatlı bir mağazaya gitmek ve istediğiniz renk ve desendeki kumaşları almak.
Unutmadan yanında bir de endüstriyel zımba makinelerinden alın. Bu ürünü de çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz.
Çok küçük dokunuşlarla evinizde farklı bir tarz oluşturmak sizin elinizde. Örneğin, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz renkli mumlar, kurdeleler ya da renk renk canlı çiçekler ile masanıza zarif bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Sevdiklerinize ait resimlerle duvarlarınızda şık bir tasarım oluşturabilir ve evinizin havasını değiştirebilirsiniz.
Mutfak dolapları ve tezgah altı gibi evin uygun bölümlerine yerleştirebileceğiniz LED ışıklar ile modern bir görünüm oluşturabilirsiniz.
Gözünüze en masraflı görünen yerler mutfak ve banyo fayansları olabilir.
Eskimiş, yıpranmış, deforme olmuş yer ve duvar karoları hem zahmetli hem maliyetli görünebilir.
Çok ucuza satın alabileceğiniz derz kalemleri ile ışıltılı ve hijyenik bir mutfak ve banyo görünümü elde edebilirsiniz.
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