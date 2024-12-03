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  4. Eşyalarını alıp gidiyorlar! Suriyeliler ülkelerine dönüyor: Hatay sınırında yoğunluk oluştu

Eşyalarını alıp gidiyorlar! Suriyeliler ülkelerine dönüyor: Hatay sınırında yoğunluk oluştu

03.12.2024 16:04
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Hatay'ın Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor. Suriye'deki Halep, Esad rejimi karşıtı gruplarca ele geçirilmişti. Şimdi de Hatay ve çevresindeki kentlerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Halep'e dönmeye başladı.

Eşyalarını alıp gidiyorlar! Suriyeliler ülkelerine dönüyor: Hatay sınırında yoğunluk oluştu

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başladı.

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SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti.

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"HALEP'İN KONTROL ALTINA ALINMASININ ARDINDAN DÖNMEYE KARAR VERDİM"

Çocuğu ile Suriye'ye dönen Ayşe Hamsin, 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Halep'in kontrol altına alınmasının ardından dönmeye karar verdim. Yakınlarımı çok özledim. Burada kimsem yoktu. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyordum" dedi.

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"TOPRAKLARIMIZDAN REJİMİN ÇEKİLMESİYLE ARTIK EVE DÖNÜYORUM"

Hüseyin El Muhammed de "Savaştan kaçıp, 5 yıl önce Türkiye'ye gelmiştim. Topraklarımızdan rejimin çekilmesiyle artık eve dönüyorum" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Hatay suriyeli Halep
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