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Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşyalı evini kiraya veren Mukadder Yağlıdere, evdeki değerli eşyaları satıp kayıplara karıştığını iddia ettiği kiracısı Ersin K.'nın fotoğraflarını afiş olarak bastırıp, elektrik direklerine ve otobüs duraklarına astı. Ersin K.'nin bir an önce bulunmasını isteyen Yağlıdere, ev sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa etti

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen Mukadder Yağlıdere (57), Mudanya Halitpaşa Mahallesi'ndeki eşyalı evi için bir internet sitesi aracılığıyla kiralık ilanı verdi. İlanı gören Ersin K., Yağlıdere'yi arayarak evini kiralamak istediğini söyledi. Eve bakmak için Yağlıdere ile görüşen Ersin K., ev sahibine Mudanya'da bulunan bir fabrikada yönetici olarak çalıştığını, 5 yıllık iş için Mudanya’ya geldiğini ve eşinin evi çok beğendiğini belirterek evi tutmak istediğini söyledi. Kira kontratını hazırlayan Yağlıdere, bir kira bir depozito isterken, Ersin K., evrakın firmanın Almanya'daki merkezine gönderileceğini, orada onaylandıktan sonra paranın hesabına yatacağını ve bu işlemin 3 gün içerisinde gerçekleşeceğini belirtti. Bu süre içerisinde kaldığı otelden ayrılmak zorunda kalacağını belirten Ersin K., evde kalmak için Mukadder Yağlıdere'den izin istedi. İnanan Mukadder Yağlıdere, anahtarı teslim ederek evde kalmasına izin verdi.

EVDEN ÇIKARKEN YAKALADI

Birkaç gün sonra eve yerleşen Ersin K.'yi arayarak eksik evrakı tamamlamasını isteyen Mukadder Yağlıdere, teslim almak için İstanbul’dan Mudanya’ya geleceğini söyledi. Ersin K. ile görüşmek için sözleşen Yağlıdere, Mudanya'daki evine geldiğinde, kiracısının bir bavulla evden çıktığını gördü. Ersin K.'ye valizle nereye gittiğini soran Yağlıdere, 'Seninle olmayacak bu iş, sürekli evrak isteyip duruyorsun. Anahtar doğalgaz kutusunun üstünde. Git evine bak eksik eşyan var mı yok mu' yanıtını aldı. Evi kontrol etmeye giden Yağlıdere, antika radyo ve plak kabininin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine kiracı Ersin K.'yi arayarak eşyalara ne olduğunu sordu. Ersin K., eşyaları dolaba kaldırdığını söyledi. Söz konusu dolapta eşyalarını bulamayan Yağlıdere, tekrar aradığında Ersin K.'ye bir daha ulaşamayınca polise haber verdi.

ÇALINAN EŞYALARININ SATILIK İLANIYLA ŞOK YAŞADI

Konuyla ilgili şikayette bulunan Yağlıdere, olaydan birkaç gün sonra eşyalarının bir internet sitesi aracılığıyla Ersin K.’ye ait hesaptan satışa çıkarıldığını gördü. Eşyaları geri almak için günlerdir uğraşan Yağlıdere, Ersin K.'yi bulmak için bastırdığı afişleri Mudanya'daki elektrik direklerine ve otobüs duraklarına asarken, sosyal medya aracılığıyla da paylaşımda bulundu.

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Paylaşımlarını gören çok sayıda vatandaşın kendisi ile irtibata geçerek aynı kişi tarafından benzer şekilde kandırıldıklarını söylediklerini belirten Mukadder Yağlıdere, söz konusu suçun ‘Güveni kötüye kullanmak’ kapsamında kaldığını söyledi. Dedesinden kalan antika eşyaların çalınmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Yağlıdere, "Bu olayın 'Güveni kötüye kullanma' ile ilgisi yok. Bu resmen dolandırıcılığa giriyor. Bize sahte evraklar gösterdi. Biz de inandık. Afişini bastırıp bütün Mudanya'ya dağıttık. Ev sahipleri evlerini kiraya verirken çok dikkatli olsun” diye konuştu. (DHA)

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Bursa kiracı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"depozito" diye birşey var . bırakın hak etmiş .
Eşyalı kiralıklarda hep yaşanan olay giderken beğendiklerini ihtiyacı olanı alır giderler.Hatta çay kaşıklarını bile,Fakat bu resmen dolandırıcılık.
Ben kamyonla evi boşalttı sandım.meğer radyo ve plak dolabı yokmuş.Balatta 100 en fazla 200 tl dediği şeyler
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