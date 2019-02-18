Eşyanıza bağımlı olabilirsiniz

Psikolog Kerime Begüm Özkaya, kişilerin herhangi bir objeye veya nesneye aşk derecesinde bağımlı olabileceklerini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Psikoloğu Begüm Özkaya, bağımlılık denilince akla gelen ilk şeylerin sigara alkol veya madde bağımlılığı olsa da kişilerin bir nesneye bir objeye bağımlı olabileceklerini belirterek, “Örneğin, oyuncağa, arabaya, oyuncak bebeğe, giysiye, çantaya hiç fark etmez insanların çeşitli bağımlılıkları gelişebiliyor. Bağımlılık hastalığı kişinin dürtülerini kontrol edemeyerek biraz önce de dediğimiz gibi sigaraya, maddeye alkole, bir nesneye, olguya ve objeye muhtaç hale gelmesi bunları aşırı isteme halidir. Bağımlılık alışkanlığı son evresidir. Bizim için bağımlılık düzeyi bağımlı olunan nesneye, objeye her neyse hiç fark etmez sıklığı ve düzeyi çok önemlidir. Aynı zamanda bağımlılık hem psikolojik hem de fizyolojik bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Bağımlılık aşka dönüşebilir

Psikolog Begüm Özkaya, kişilerin aşk bağımlısı da olabileceğini ifade ederek, “Bağımlılık türlerine bakacak olursak en çok bilinen sigara, alkol ve madde bağımlılığıdır fakat aşk bağımlılığı, obje bağımlılığı, nesne bağımlılığı, yeme, iş, spor bağımlılığı aklımıza gelecek bir çok şeyin bağımlılık olarak karşımıza çıktığını meslek hayatımızda görmekteyiz. Peki insanlar neden bağımlı oluyorlar? Şunu bilmek gerekir ki herkes bağımlı olabilir. Tek bir nedeni yok. Davranışsal, sosyal, biyolojik, genetik bir çok nedeni vardır. Bunları inceleyecek olursak bir kişinin ruhsal özellikleri, genetik yapısı, biyolojisi, merak duygusu arkadaş ortamı, kültür düzeyi, kültürel özellikleri, en önemlisi yetersizlik duygusu kişinin bağımlı olmasındaki nedenlerdir" şeklinde konuştu.