Yıldırım, kültürü özellikle Batı medeniyetine karşı eldeki en önemli unsur, tutamak ve dayanak olarak gören İsmet Özel'in kültür kökleri, kültürlü görünmek ve kültür seviyesi gibi konulardan da bahsettiğini söyledi.

Ayda bir kez düzenlenecek "kültür" konulu söyleşilerin ilkine kavramsal konuları ele alarak başlamak istediğini dile getiren Yıldırım, İsmet Özel, Cemil Meriç, Süleyman Seyfi Öğün, Mümtaz Turhan, Erol Güngör ve Nurettin Topçu gibi kanaat önderlerinin kültür kavramına ilişkin görüşlerini aktardı.

Şair Raşit Ulaş'ın yönettiği söyleşide Yıldırım, kültür savaşları, hars, tehzib, medeniyet, küresellik, popüler kültür, kapitalizm ve sekülerizm gibi kavramları örnekler vererek anlattı.

İSTANBUL (AA) - Yazar Ercan Yıldırım, kültürün eşyaya ve varlığa bakış açısıyla bağlantılı olduğunu belirterek, "Eşyaya verdiğimiz değer, insana verdiğimiz değeri geçti." dedi.

Kültür kavramının toplumda algılanış biçimine değinen Yıldırım, Türkiye'nin küresel kültür ve medeniyet karşısında kendi kültürünü tesis etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son yıllarda Türkiye gündeminde de kültürün ağırlıklı olarak yer almaya başladığını belirten Yıldırım, "Milletlerin din, ahlak, hukuk, estetik, iktisat, dil ve düşünceye dair kendiliklerinin hepsi kültürün alanı içerisinde tanımlanıyor." şeklinde konuştu.

- "Kültürel iktidar, ideoloji kavgası vermektir"

Theodor Adorno'nun kültür endüstrisi kavramına da değinen Yıldırım, bugün internet ulaşım imkanları, sinema ve dizi sektörü, müzikle gastronomi gibi pek çok alanın kültür endüstrisinin içinde yer aldığını hatta kültürün siyasal alanı da etkilediğini kaydetti.

Film ve dizilerin gençliğin ideolojik görüşü üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kültürel iktidar, zihniyetin düşünce dünyasını etkilemesiyle, nesil yetiştirmekle, insan yetiştirmekle ilgili bir şey. Kültürel iktidar dediğimiz şey, ideoloji kavgası vermektir." diye konuştu.