Et açığı tescilli Eşme koyunuyla azaltılacak

Fiziki özellikleri, dayanıklılığı, kaliteli ve yüksek et verimine sahip Eşme koyunu, yağ oranının düşüklüğü ve mozaik desen diye adlandırılan yağlanma yapısı ile daha az yemle daha kısa zamanda kesime hazır hale geliyor.

SONER KILINÇ - Uşak'ın Eşme ilçesinde sürdürülen koyun ıslah çalışmaları kapsamında pırıt ve kıvırcık ırklarının ikili melezlenmesi sonucu elde edilen, uzun boyu, dayanıklı fiziki yapısıyla dikkati çeken, kaliteli ve yüksek et verimine ulaşan Eşme koyunu, Türkiye'nin et açığını azaltmaya aday.

- Kaliteli ve yüksek et verimine sahip

Eşme Tarım ve Oman Müdürü Ertan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kurulan Uşak Küçükbaş Hayvan Damızlık Test ve Ar-GE Ünitesi'nde soy kütüğü ve genetik ıslah çalışmaları süren Eşme koyununun yüksek et verimi ile öne çıktığını söyledi.

Pırıt ve kıvırcık ırklarının ikili melezlenmesi sonucu elde edilen Eşme koyununun uzun burun ve ince dudak yapısına sahip olduğunu belirten Keleş, bu özelliği ile Eşme koyununun ot yüksekliği daha az engebeli ve taşlı meralarda otlayabildiğini aktardı.

Eşme koyunu olarak literatüre geçen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan yeni koyun ırkının kaliteli ve yüksek et verimine sahip olduğunu belirten Keleş, "Yağsız ince kuyruklu ırklardan olan Eşme koyunu yüksek boya sahip, dayanıklı fizik yapısı ile dikkati çekiyor. Yağ oranı düşük ve vücuttaki yağ ete dağılmış durumda, başka bir deyişle mozaik desen diye adlandırılan yağlanma yapısı ile kaliteli ve yüksek et verimine sahip. Daha az yemle kısa zamanda kesime gelebiliyor, yağlanma düşük olduğu için et verimini artırmak için daha uzun süre beslenebiliyor. Böylelikle daha yüksek ağırlıklarda kesime gidiyor. Bu özelliği ile tüketicinin tercih ettiği kaliteli eti daha bol miktarda sağlıyor." diye konuştu.