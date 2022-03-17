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Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

17.03.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salam ve sosis gibi işlenmiş etlerin sağlıksız olduğu bilinen bir gerçek. Kuru et, tuzlanmış et, konserve etler de aynı şekilde. Çok sayıda kalp hastalığı ve kanser rahatsızlıklarını işlenmiş etlerin tetiklediği araştırmalarla ortaya çıktı. Taze görünmesi için kimyasal ürünlerle harmanlanan bu etlerin zehir dolu içeriklerini öğrenince uzak duracaksınız.

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

İşlenmiş et ve türevlerinin sağlıksız olduğu artık her yaştan insanın bildiği bir gerçek. Tuzlama, tütsüleme, kurutma veya konserve yoluyla paketlenerek market raflarında yerini alan bu işlenmiş etler ülkemizde sıklıkla tüketilmektedir.

İŞLENMİŞ ET NEDİR?

İşlenmiş etler; sosis, salam, jambon, kuru et, tuzlanmış et, tütsülenmiş et, füme, konserve et ve türevleri için denir. Tütsülenmiş, tuzlanmış, kurutulmuş veya konserve edilmiş tüm etler işlenmiş olarak kabul edilir. Buna sosisler, sosisli sandviçler, salam, jambon ve kurutulmuş etler dahildir.

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İŞLENMİŞ ETLERİN TETİKLEDİĞİ HASTALIKLAR

Sağlığa zararlı olan işlenmiş etler, kişilerde kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu rahatsızlıklar arasında en çok yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bağırsak ve mide kanseri görülmektedir. Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada işlenmiş etlerin bağırsak kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı.

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İŞLENMİŞ ETLER ZEHİR SAÇIYOR

İşlenmiş etlerin albenili görüntülerini bozmaması ve uzun süre tazeliğini koruması için birçok kimyasalla harmanlanmaktadır. Etin rengini koruması, aromasını stabil tutmak için sodyum nitrit kullanılır. Nitrit ve nitrat gibi ilgili bileşikler diğer gıdalarda da bulunur. Örneğin nitrat, bazı sebzelerde nispeten yüksek seviyelerde bulunur. İşlenmiş etteki nitrit, üzerinde en çok çalışılanları nitrozaminler olan zararlı N-nitroso bileşiklerine dönüşebilir.

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BAĞIRSAK KANSERİNE NEDEN OLUYOR

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, nitrozaminlerin bağırsak kanseri oluşumunda önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Kızartılmış veya ızgarada pişirilmiş işlenmiş et nispeten yüksek seviyelerde nitrozamin içerebilir. Çalışmalar, bu bileşiklerin mide ve bağırsakta kanser riskini artırabildiği belirtilmektedir.

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Füme et ürünleri yüksek miktarda polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içerebilir. Bu bileşiklerin hayvanlarda kansere neden olduğu ortaya çıkmıştır.

KOLON, MEME VE PROSTAT KANSERİ RİSKİ!

Heterosiklik aminler (HCA'lar), et veya balık, kızartma veya ızgara gibi yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde oluşan bir kimyasal bileşik sınıfıdır. Sosis, kızarmış pastırma ve hamburgerlerde önemli miktarlar bulunabilir. İnsanlarda yapılan çok sayıda gözlemsel çalışma, çok pişmiş et yemenin kolon, meme ve prostat kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir.

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Düşük ısıda kızartma ve buharda pişirme gibi nazik pişirme yöntemleri kullanılarak HCA'ların seviyesi en aza indirilebilir. Yanmış, kararmış et yemekten kaçının.

HİPERTANSİYON VE KALP HASTALIKLARINI TETİKLER

İşlenmiş et ürünleri genellikle sofra tuzu olarak da bilinen sodyum klorür barındırır. Binlerce yıldır gıda ürünlerine koruyucu olarak tuz eklenmektedir. Bununla birlikte, en sık tadı iyileştirmek için kullanılır. Aşırı tuz tüketimi, özellikle tuza duyarlı hipertansiyon denilen bir rahatsızlığı olanlarda, hipertansiyon ve kalp hastalığında rol oynayabilir.

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İşlenmiş et, taze ette bulunmayan çeşitli kimyasal bileşikler içerir. Bu bileşiklerin çoğu sağlığa zararlıdır. Bu nedenle uzun süre (yıllar veya on yıllar) çok fazla işlenmiş et ürünü yemek, başta kanser olmak üzere kronik hastalık riskini artırabilir. Günün sonunda, işlenmiş gıda alımınızı sınırlandırmalı ve beslenmenizi taze gıdalara dayandırmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadar zararlı ise satırmayın.
Ya eskiden yediğimiz sucukların tadı yeni ürünlerde yok bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Sucuk salam sosis sağlığa çok tüketilirse zararlı kabul fakat sağlığa yararlı dahi olsa artık yenecek gibi değiller lezzet yok en iyi markadan en vasatına kadar hepsini denedim eski kasap sucuklarının tadı yok.
Sakın sakın almayın zaten alamazsınız, Normal et almayın, onada paranız yetmez zaten aman hepsi kanser hepsi... Böyle böyle , durmak yok yola devam. Yağda kanser, ekmek zinhar uzak durun. Süt ve ürünleri aman onları yemeyin sakın, hepsi sağlıksız. Şimdi bu yukarıdaki yaptığın halde asgari ücret yetmiyor mu ? Elektrik,doğal kullanımı durdurduk diye anlaştığımızı sanıyordum. Kaçamak yok, onlarıda kullanma. Ben anlamıyorum, sonra çıkıp diyor ki, 4253 TL yetmiyor. Kirayıda geciktiriyoruz, öyle her ay düzenli vermek yok. Hükümetimiz ezilenin yanında...

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