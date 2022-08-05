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Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Et ve Süt Kurumu indirimi sonrası güncel et fiyatları...

05.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et fiyatları, Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamada satılan kuzu, koyun, toklu etlerinde indirim uygulanacağı belirtilmişti. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 Et ve Süt Kurumu indirimi sonrası güncel et fiyatları...

Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Et ve Süt Kurumu indirimi sonrası güncel et fiyatları...

Et fiyatları 5 Ağustos 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatına ilişkin yüzde 25'lik bir indirim uygulayacaklarını belirtmişti. Peki Et fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Et ve Süt Kurumu indirimi sonrası güncel et fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ET FİYATLARI NE KADAR?

Et fiyatları gelen indirim sonrası belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre; bugün Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı.

Gövde kuzu 129,75 liradan 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

ET VE SÜT KURUMU'NDA GÜNCEL ET FİYATLARI 2022

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İşte Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklama:

"Et ve Süt Kurumu, kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattı. Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak.

Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak."

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