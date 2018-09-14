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Et pişirirken öldürülen PKK'lı teröristin kimliği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, çaldıkları kuzu etini pişirirken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Et pişirirken öldürülen PKK'lı teröristin kimliği belirlendi

Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN'un Yağlıdere ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, çaldıkları kuzu etini pişirirken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. Baskında öldürülen teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde 'Giresun grup sorumlusu', 'Çiyager' kod adlı Serdar Bekmez olduğu ortaya çıktı. Bekmez'in, 2008 yılında Aktütün Karakolu'na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı belirtildi.
'Kış üslenmesi' amacıyla Tunceli'den bölgeye yeni sızdıkları tahmin edilen grubun etkisiz hale getirilmesi için insansız hava araçları da kullanılarak, arama- tarama faaliyetleri sürdürülürken, önceki gün Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Güllüce köyü kırsalındaki çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. JÖPER timleri, 1600 rakımlı tepedeki kırsalda iz sürerken, 3 terörist fark edildi. Bunun üzerine bölgeye takviye birlikler, sevk edildi. Arazide ateş yakıp, işletmeden çaldıkları kuzu etini pişiren teröristlere, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Teröristler, ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, 2'si ise aniden etkili olan sisi fırsat bilerek, kaçtı.
SD KART VE USB BELLEK MERCEK ALTINA ALINDI
Öldürülen teröristin üzerinden silah, el bombası, mermi, USB bellek ve mikro SD kart çıktı. Yaşam, ilk yardım ve gıda malzemeleri ile Güllüce köyünde işletmeden çaldıkları 90 kilogram et de ele geçirildi. Ekipler, malzemeler üzerinde incelmelerini sürdürürken, USB bellek ve SD kart da mercek altına aldı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Çatışmada et pişirirken, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kimliği de belirlendi. Teröristin, örgütün sözde 'Giresun grup sorumlusu', 'Çiyager' kod adlı Serdar Bekmez olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan, başına 300 bin lira ödül konulan terörist Bekmez'in, daha önce Tunceli Nazimiye'de ve 2008 yılında Aktütün Karakolu'na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı belirtildi.
BÖLGEYE TAKVİYE EKİP
Öte yandan yaşam ve gıda malzemelerini bırakarak, kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede operasyonların yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Bölgede 3'erli gruplar halinde varlıkları bilinen teröristlerin kaçabileceği güzergahlarda da önlem alındı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Et pişirirken öldürülen PKK'lı teröristin kimliği belirlendiEt pişirirken öldürülen PKK'lı teröristin kimliği belirlendiEt pişirirken öldürülen PKK'lı teröristin kimliği belirlendiEt pişirirken öldürülen PKK'lı teröristin kimliği belirlendi

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