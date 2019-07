Et ve Süt Kurumu bahçesinde çıkan yangına TOMA'lı müdahale

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, Et ve Süt Kurumu bahçesindeki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Simani Mahallesi’nde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun bahçesinde çıktı. Bahçedeki kuru otların bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lardan da su sıkıldı. Kurum çalışanlarının ise söndürme çalışmalarına küreklerle katılarak destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

'SİGARADAN ÇIKMIŞ OLABİLİR'

Et ve Süt Kurumu Müdürü Burhan Çoşkun, yangının sigaradan kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, "Yaklaşık 100 dönümlük arazi yandı. Büyük ihtimalle arka mahallede sigarayla başlamış olabilir. Çünkü yangın o kısımdan başlamış zaten. Rüzgarın etkisiyle de yayılmış ama çok şükür binalara zarar gelmeden söndürdük, fazla bir sıkıntımız yok çok şükür. Biraz soğutma işlemi yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI