Et ve Süt Kurumu'ndan, ‘Depolarda bulunan etler bozuldu’ iddialarına cevap

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 7 Nisan tarihinde ‘İnfaz Düzenlemesi’ ile ilgili olarak gerçekleştirdiği konuşma esnasında Et ve Süt Kurumu depolarında bulunan etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair yaptığı açıklamaya Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nden cevap geldi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı yönünde Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:

“Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve Kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır. Kurumumuz 1952’den bugüne sağlıklı, güvenli, kaliteli ve ekonomik ürün çeşitlerini Et ve Balık Kurumu markası ile tüketicilerine ulaştırmaktadır. Et ve Süt Kurumu, üreticileri korumak amacıyla hayvanlarını satın almakta, depolamakta ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda et fiyatlarını regüle etmek için de stoğunda bulundurduğu etleri, ihtiyaç olduğu dönemlerde iç piyasada satışa sunmaktadır. Depolarımızdaki etlerin tamamı yerli üreticilerden alınan hayvanların etleri olup ithal et stoğumuz bulunmamaktadır.”