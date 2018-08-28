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Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Brezilya'dan getirdiği kurbanlıklarda şarbon çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) kurbanlık hayvan olarak getirerek Gölbaşı ilçesinin bir mahallesine yakın bölgedeki özel çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si öldü. Yapılan incelemenin ardından 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asılan çiftlik ve olduğu bölge karantinaya alındı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar, geçen günlerde bir bir ölmeye başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan örnek alarak incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı. Maske ile çiftlik bölgesinde çalışan görevliler de hastalık olduğunu belirterek olay yerine gelen basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

BREZİLYA'DAN GETİRİLMİŞLER

Et ve Süt Kurumuna ait olan yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın Brezilya'dan kurbanlık olarak Türkiye'ye getirildiği ve Gölbaşı’ndaki bir özel çiftliğe kira ödeyerek yediemine bıraktığı öğrenildi.

ET VE SÜT KURUMU: ETLER PİYASAYA SÜRÜLMEDİ

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan muayene sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç anthrax (şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır" denildi.

Söz konusu etlerin piyasaya sürülmediği iddia edilen açıklamada, "Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

POLONYA'DAN GELEN ETLERDE 'DELİ DANA' ÇIKMIŞTI

Türkiye’nin 2011-2012 yıllarında Polonya’dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde “deli dana” hastalığına rastlandığı ortaya çıkmıştı. Bu durum Polonya’nın başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye’den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenilmiş, söz konusu etleri, hem özel şirketlerin hem de Et ve Balık Kurumunun ihraç ettiği belirtilmişti.

Cumhuriyet’te yer alan haberde, Polonyo’daki et analiz şirketlerinin, kesilen hayvanlara BSE testi yapmadığı halde, yapılmış gibi rapor verdiği tespit edilmişti. İfadesi alınan Tarım Bakanlığı uzmanları, söz konusu etlerde deli dana hastalığı olup olmadığını bilmediklerini, tahlil sonuçlarının Polonya dilinde olduğu için anlayamadıklarını söylemişti. (AA-DHA)


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