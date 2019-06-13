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Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Et yeme alışkanlığını değiştirmek ömrü uzatabilir

ABD'de yürütülen bir araştırma et yeme alışkanlığını değiştirmenin ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada 1986 ila 2010 yıllarında 53 bin 553 kadın ve 27 bin 916 erkek katılımcının yeme alışkanlıkları ve erken ölüm riskine ilişkin verileri incelendi. Araştırmada, günde kırmızı et tüketiminde en az yarım porsiyonluk artışın erken ölüm riskini yüzde 10 oranında artırdığına işaret edildi.

Beslenme ve ölüm riski verileri incelendikten sonra araştırmacılar, sekiz yıl içinde işlenmiş ve işlenmemiş kırmızı et tüketiminde günde en az yarım porsiyonluk bir artışın, sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 9 daha yüksek erken ölüm riski ile ilişkilendirildiğini belirtti.

Beslenme ve epidemiyoloji profesörü, Harvard T.H.Chan Halk Sağlığı Beslenme Anabilim Dalı Başkanı ve araştırmanın yazarı Dr. Frank Hu, "Veriler kırmızı etin, kümes hayvanları, balık, kuru yemiş, baklagiller, tam tahıllar ve hatta sebzeler gibi diğer protein kaynaklarıyla değiştirilmesinin erken ölüm riskini azaltabileceğini göstermektedir." dedi.

Hu, bulgulara göre, kırmızı et tüketimini arttırmanın yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğunu ve işlenmiş kırmızı eti fazla tüketen insanlar için riskin özellikle daha arttığını ifade etti.

Çalışmanın sonuçları BMJ (British Medical Journal) dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD araştırma kırmızı et

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