Et yemeyi sevenlerin dikkatine! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

Et içerdiği protein, vitaminler, mineraller ve antioksidan maddelerle vücudun ihtiyacı olan maddelerini sağlayan çok değerli bir besin. Ancak aşırı tüketilmesi sağlığımız için zararlı. Dünya Sağlık Örgütü haftada 500 gram et tüketiminin üzerine çıkılmasının sağlık için olumsuz durumlar ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Peki, nedir bu olumsuz durumlar?
ET VE BİLEŞİMİ
Kırmızı et ya da beyaz etin kimyasal bileşimi yaklaşık olarak; %75 su, %20 protein, %3 yağ, %1 karbonhidrat, %1 vitamin ve mineral şeklindedir. Et tüketimiyle vücudunuz için gerekli maddelerden olan A, E, B3, B6, B12 vitaminlerini ve demir, çinko, selenyum gibi esansiyel elementleri ve mineralleri almış olursunuz. Aynı zamanda 85 gram pişmiş bir yağsız et 76 mg kolesterol içerir. Amerikan Kalp Sağlığı önerisi günlük 300 mg kolesterol miktarının geçilmemesi yönünde.
OBEZİTE-DİYABET
İçeriğinde bulunan yağ asitlerinden dolayı fazla miktarda et tüketimi kolesterol yüksekliğine neden olur. Kolesterol elbette vücut için gerekli maddelerden biridir. Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirmesi için önemlidir fakat fazla et tüketimiyle alınan fazla miktarda yağ kandaki HDL seviyesi düşüp LDL seviyesi yükselerek kalp-damar hastalıkları için risk oluşturur.
Kötü huylu kolesterol olarak nitelendirilen LDL damarlarda birikerek damar tıkanıklığına yol açabilir. Fazla miktarda yağ içeriği sebebiyle kalori alımındaki artışa bağlı olarak yüksek tansiyon, obezite, diyabet gibi pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Protein sindirimi karbonhidrat ve yağ sindiriminin ardından gerçekleştiği için yağ olarak depolanıyor ve fazla kilo olarak yansıyor.
SAFRA KESESİ
Fazla et tüketimiyle birlikte artan yağ tüketimi safra kesesi ve pankreas üzerinde de bir yük oluşturuyor. Özellikle safa kesesi taşı şikayetiniz varsa et tüketimiyle birlikte bu şikayetlerde bir artış olabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİ
Et, sindirimi zor besinlerden biridir. Bu nedenle sindirim sistemi üzerinde de bir takım olumsuz etkileri bulunuyor. Fazla tüketilmesi durumunda sindirim zorluğundan kaynaklı ağrı, kramp, şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıkların gerçekleşmesi olası.
GUT HASTALIĞI
Gut hastalığı vücuttaki ürik asit miktarının artması sonucu oluşan tekrarlayıcı bir hastalık. Ürik asit normalde protein metabolizmasının bir ürünü olarak ortaya çıkar. Alınan protein miktarının artmasıyla proteinlerin yıkılması sonucu ortaya çıkan ürik asit miktarında da artış gözlenir. Ürik asit tuzları eklemlerde birikim yaparak iltihap oluşmasına neden olur. Bu durum eklemlerde ağrı, şişlik ve sıcaklık artışına neden olur. Gut tedavi edilmediği takdirde böbrek taşı oluşumu, böbrek fonksiyonlarında azalma ve tofüs adı verilen eklemlerde sert kitle oluşumu görülür.
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