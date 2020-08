Et yemeyi sevenlerin dikkatine! Bu hastalıklara yakalanmamak için...

Et içerdiği protein, vitaminler, mineraller ve antioksidan maddelerle vücudun ihtiyacı olan maddelerini sağlayan çok değerli bir besin. Ancak aşırı tüketilmesi sağlığımız için zararlı. Dünya Sağlık Örgütü haftada 500 gram et tüketiminin üzerine çıkılmasının sağlık için olumsuz durumlar ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Peki, nedir bu olumsuz durumlar?

ET VE BİLEŞİMİ

Kırmızı et ya da beyaz etin kimyasal bileşimi yaklaşık olarak; %75 su, %20 protein, %3 yağ, %1 karbonhidrat, %1 vitamin ve mineral şeklindedir. Et tüketimiyle vücudunuz için gerekli maddelerden olan A, E, B3, B6, B12 vitaminlerini ve demir, çinko, selenyum gibi esansiyel elementleri ve mineralleri almış olursunuz. Aynı zamanda 85 gram pişmiş bir yağsız et 76 mg kolesterol içerir. Amerikan Kalp Sağlığı önerisi günlük 300 mg kolesterol miktarının geçilmemesi yönünde.

OBEZİTE-DİYABET

İçeriğinde bulunan yağ asitlerinden dolayı fazla miktarda et tüketimi kolesterol yüksekliğine neden olur. Kolesterol elbette vücut için gerekli maddelerden biridir. Hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirmesi için önemlidir fakat fazla et tüketimiyle alınan fazla miktarda yağ kandaki HDL seviyesi düşüp LDL seviyesi yükselerek kalp-damar hastalıkları için risk oluşturur.