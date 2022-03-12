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  4. Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı... DSÖ en sağlıklı besinleri açıkladı!

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı... DSÖ en sağlıklı besinleri açıkladı!

12.03.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlıklı beslenmek için 12 adımı belirledi. WHO'nun hazırladığı 12 maddelik öneriler, sağlıklı beslenmenin temel noktalarını içeren küçük bir rehber niteliğini taşıyor. Buna göre, sağlıklı beslenmenin birinci adımı, besleyici bir diyet. WHO, hayvansal kaynaklı besinler yerine temel olarak bitkisel kaynaklı besinlerin tercih edilmesini öneriyor.

Et yerine mercimek tereyağı yerine ayçiçek yağı... DSÖ en sağlıklı besinleri açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı beslenmek için günde birkaç kez, ekmek, makarna, pirinç, patates gibi tahıl grubundaki besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Yine günde birkaç kez, çeşitli taze sebze ve meyvelerden tüketilmesi öneriliyor.

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BEDEN KİTLE ENDEKSİ ÖNEMLİ

Sağlıklı olabilmek için vücut ağırlığının (beden kitle indeksi), tercihen her gün yapılan orta düzeyde fiziksel aktiviteyle birlikte önerilen sınırlar içerisinde tutulması gerekiyor. Beden kitle indeksi, kişinin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünerek elde edilen bir değer olarak açıklanıyor. WHO, bu işlemin ardından çıkan 18.5-24.9 arasındaki değerleri ''normal vücut ağırlığı'' olarak değerlendiriyor.

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Sağlıklı beslenmenin beşinci adımı olarak diyetle yağ alımının kontrol edilmesini öneren WHO'ya göre, diyette yağdan gelen enerjinin oranının yüzde 30'u geçmemesi ve tereyağı, kuyruk yağı gibi doymuş yağlar yerine ayçiçek, mısırözü, soya, fındık, zeytinyağı gibi doymamış yağların tercih edilmesi öneriliyor.

ET YERİNE MERCİMEK

WHO'ya göre, sağlıklı beslenmenin diğer adımları şöyle:

  • Yağlı kırmızı etler ve kırmızı et ürünleri yerine mercimek, kurufasulye, nohut gibi kurubaklagiller ile balık, tavuk ve yağsız etleri tercih edin.
  • Süt ve süt ürünlerini kullanın. Ancak bunların az yağlı ve az tuzlu olmasına dikkat edin.
  • Seçilen besinler düşük şekerli olmalı, basit karbonhidratlar ya da çay şekeri gibi basit şekerler yerine, tahıllar, baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar yiyin, şekerli içeceklerin ve tatlıların tüketim sıklığını sınırlandırın.
  • Tuz tüketimini azaltın. Günlük toplam tuz tüketimi, yemeklerle, ekmekle ve içeceklerle alınan tüm tuz miktarı, bir tatlı kaşığını yani 6 gramı geçmesin. Kullandığınız tuzun iyotlu olmasına özen gösterin.
  • Eğer alkol tüketiyorsanız, günde 2 kereden fazla almayın. Her alınan içki miktarındaki alkol değerinin 10 gramı geçmemesine dikkat edin.
  • Yemekleri güvenli ve hijyenik şekilde hazırlayın. Haşlama, fırında pişirme veya ızgara gibi pişirme yöntemleri kullanarak yemeğe eklenecek yağın azaltılmasını sağlayın.
  • Bebeklere, doğumdan itibaren 6 ay yalnızca anne sütü verilmeli. 6.aydan sonra güvenli ve yeterli miktardaki ek besinlere başlayın. Yaşamın ilk yılında emzirmeye devam edin. (Posta)


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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü
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