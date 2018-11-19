Et yiyen bakteri kadının yüzünü yedi

Doktorların, Donna'nın oldukça nadir görülen ve son derece agresif olan bir bakteri türü kaptığını söylediği günden sonra hiç birşey eskisi gibi olmadı.

Et yiyen bakteri hayatını sonsuza dek değiştirdi

Geçtiğimiz yıl ocak ayında mutfakta yere düşen ve alın kemiği kırılan Donna, önemli bir şeyi olmadığını düşündü.

Fakat Donna'nın kızı annesini hastaneye götürdü.

Donna'nın bedeni bir süre sonra morarmaya ve böbrekleri çalışmamaya başladı.

Nadir görülen bakteri Donna'nın yüzünü yemeye başladı.

Yüzü günden güne yok olan Donna acil olarak ameliyata alındı.

11 saatlik ameliyat öncesinde Donna 4 gün komada kaldı.

Operasyon sonrasında Frankenstein gibi göründüğünü söyleyen Donna, aynada kendisine baktığında ağladığını anlattı.

Operasyonun ardından bir süre sonra Donna bu kez yüz değiştirme operasyonu geçirdi.

Doktorlar Donna'nın hasarlı yüz dokusunu çıkarmaya başardı ve böylece talihsiz kadın yeni yüzüne kavuştu.

Doktorlar, Donna'nın yaşamasının bile mucize olduğunu söylüyor.